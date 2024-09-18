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Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...

Tendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemi belli oldu. Haftanın ve sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 16:26 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 16:48
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...

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Şampiyonluk yarışının kıran kırana devam ettiği Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Derbide düdük çalacak hakem ve diğer karşılaşmaları yönetecek isimler MHK tarafından açıklandı.

Atilla Karaoğlan haftanın maçında düdük çalacakAtilla Karaoğlan haftanın maçında düdük çalacak

İşte Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynanacak maçların hakemleri

20 Eylül

Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül

Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül

Rizespor - Samunspor: Kadir Sağlam

Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül

Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün

Atilla Karaoğlan bu sezon 3 maçta 17 kart gösterdiAtilla Karaoğlan bu sezon 3 maçta 17 kart gösterdi

SARI KART SAYISI YÜKSEK

Atilla Karaoğlan busezon Süper Lig'de 3 maç yönetti.

Fenerbahçe - Adana Demirspor, Antalyaspor - Hatayspor ve Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşmalarında düdük çaldı.

Bu mücadelelerde 18 kez kartına başvurdu. Bunların 17'si sarı, 1'i ise Antalyaspor - Hatayspor müsabakasında kırmızı oldu.

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