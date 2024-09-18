Derbide düdük çalacak hakem ve diğer karşılaşmaları yönetecek isimler MHK tarafından açıklandı.

Şampiyonluk yarışının kıran kırana devam ettiği Trendyol Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Atilla Karaoğlan bu sezon 3 maçta 17 kart gösterdi

SARI KART SAYISI YÜKSEK

Atilla Karaoğlan busezon Süper Lig'de 3 maç yönetti.

Fenerbahçe - Adana Demirspor, Antalyaspor - Hatayspor ve Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşmalarında düdük çaldı.

Bu mücadelelerde 18 kez kartına başvurdu. Bunların 17'si sarı, 1'i ise Antalyaspor - Hatayspor müsabakasında kırmızı oldu.