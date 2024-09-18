Şampiyonluk yarışının kıran kırana devam ettiği Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Derbide düdük çalacak hakem ve diğer karşılaşmaları yönetecek isimler MHK tarafından açıklandı.
Şampiyonluk yarışının kıran kırana devam ettiği Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Derbide düdük çalacak hakem ve diğer karşılaşmaları yönetecek isimler MHK tarafından açıklandı.
İşte Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynanacak maçların hakemleri
20 Eylül
Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül
Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül
Rizespor - Samunspor: Kadir Sağlam
Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül
Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
SARI KART SAYISI YÜKSEK
Atilla Karaoğlan busezon Süper Lig'de 3 maç yönetti.
Fenerbahçe - Adana Demirspor, Antalyaspor - Hatayspor ve Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşmalarında düdük çaldı.
Bu mücadelelerde 18 kez kartına başvurdu. Bunların 17'si sarı, 1'i ise Antalyaspor - Hatayspor müsabakasında kırmızı oldu.