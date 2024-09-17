Barış Alper kendi rekorunu kırdı! Gaziantep FK’ya attığı gol sonrası...

Bu gol aynı zamanda rekoru da getirdi.

Barış Alper Yılmaz üst üste 4 gol atmayı başardı

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK filelerini havalandırarak, arka arkaya 4 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.

Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK ağlarını havalandıran milli futbolcu böylelikle kendi rekorunu kırmış oldu.