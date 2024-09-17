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Barış Alper kendi rekorunu kırdı! Gaziantep FK'ya attığı gol sonrası...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 3. haftanın erteleme maçında takımının ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, kendi rekorunu kırmayı başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 20:35
Barış Alper kendi rekorunu kırdı! Gaziantep FK’ya attığı gol sonrası...

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Galatasaray 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk golünü atan isim yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Cimbom'un Avrupa'yı peşinden koşturan futbolcusu, perdeyi açmayı başardı.

Bu gol aynı zamanda rekoru da getirdi.

Barış Alper Yılmaz üst üste 4 gol atmayı başardıBarış Alper Yılmaz üst üste 4 gol atmayı başardı

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK filelerini havalandırarak, arka arkaya 4 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.

Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK ağlarını havalandıran milli futbolcu böylelikle kendi rekorunu kırmış oldu.

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