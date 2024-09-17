Barış Alper kendi rekorunu kırdı! Gaziantep FK’ya attığı gol sonrası...

Galatasaray 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk golünü atan isim yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Cimbom'un Avrupa'yı peşinden koşturan futbolcusu, perdeyi açmayı başardı.
Bu gol aynı zamanda rekoru da getirdi.
Barış Alper Yılmaz üst üste 4 gol atmayı başardı
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK filelerini havalandırarak, arka arkaya 4 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.
Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK ağlarını havalandıran milli futbolcu böylelikle kendi rekorunu kırmış oldu.