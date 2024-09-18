Jose Mourinho dev derbide Galatasaray’a sürpriz yapabilir! O isim 11’de olursa Szymanski yedek kalacak

Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.
SERT BASKI UYGULAYACAK
Alınan bilgilere göre Portekizli hoca dev maçta sahaya fizik gücü çok yüksek bir takım sürmeyi planlıyor. Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi.
Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi.
Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.
SZYMANSKI YEDEK KALABİLİR
Kanatlarda Maximin ve Tadic, ileride Dzeko oynayacak. Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullanması dikkat çekiyor.
61 yaşındaki hoca, ezeli rakibe karşı Paredes, Bove ve Cristante'ye 11'de görev vermişti. Mourinho'nun Galatasaray'a karşı kontrollü ve defansif tedbirleri ön planda olan bir sistemi tercih edeceği ifade ediliyor.