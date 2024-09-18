Jose Mourinho dev derbide Galatasaray’a sürpriz yapabilir! O isim 11’de olursa Szymanski yedek kalacak

Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi.

Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.

SZYMANSKI YEDEK KALABİLİR

Kanatlarda Maximin ve Tadic, ileride Dzeko oynayacak. Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullanması dikkat çekiyor.

61 yaşındaki hoca, ezeli rakibe karşı Paredes, Bove ve Cristante'ye 11'de görev vermişti. Mourinho'nun Galatasaray'a karşı kontrollü ve defansif tedbirleri ön planda olan bir sistemi tercih edeceği ifade ediliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN