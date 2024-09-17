İsviçre’de şov yaptılar! Young Boys Aston Villa 0-3 MAÇ SONUCU

Bordo mavili ekip iki yarıda da attığı gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.

Amadou Onana takımının 3. golünü kaydetti

Aston Villa 27'inci dakikada John MicGinn'in asisti ve Youri Tielemans'ın golü ile 1-0 öne geçti. 38'de ise bu kez Ollie Watkins Jacob Ramsey'e servisi yaptı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrenin sonlarına doğru Amadou Onana sahneye çıkarak son sözü söyledi ve maç 3-0 bitti.

Aston Villa bir sonraki maçında Bayern ile evinde oynayacak. Sarı siyahlılar ise Barcelona ile dpelasmanda karşılaşacak.