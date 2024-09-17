Michy Batshuayi: Fenerbahçe’ye gol atmak istiyorum!

Victor Osimehn'in statü gereği oynamadığı ve Mauro Icardi'nin de sakat olduğu Galatasaray bu kez Michy Batshuayi ile galibiyete ulaştı.

Michy Batshuayi hafta sonunda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı da gol atmak istiyor

GOL ATMAK VE KAZNAMAK İSTİYOR

Karşılaşmanın ardından konuşan Michy Batshuayi; "İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık.

Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor. Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim." ifadelerini kullandı.