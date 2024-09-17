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Michy Batshuayi: Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Galatasaray'da gollerden birini Michy Batshuayi kaydetti. Belçikalı forvet, eski takımına karşı oynayacağı derbide ağları sarsmak istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 22:54
Michy Batshuayi: Fenerbahçe’ye gol atmak istiyorum!

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Gaziantep FK karşısında kalitesini konuşturmayı bildi. Belçikalı forvet 2 golde tabelayı değiştiren isimdi.

Victor Osimehn'in statü gereği oynamadığı ve Mauro Icardi'nin de sakat olduğu Galatasaray bu kez Michy Batshuayi ile galibiyete ulaştı.

Sarı kırmızılılar 3-1'lik sonuçla galip gelirken golcü forvet 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Michy Batshuayi hafta sonunda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı da gol atmak istiyorMichy Batshuayi hafta sonunda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı da gol atmak istiyor

GOL ATMAK VE KAZNAMAK İSTİYOR

Karşılaşmanın ardından konuşan Michy Batshuayi; "İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık.

Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor. Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim." ifadelerini kullandı.

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