TFF 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Uyarıda; "20 numaralı oyuncu, 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor." denildi. Meler de ofsayıt kamerası da dahil olmak üzere izlediği pozisyonda penaltı kararı verdi.

Edin Vişça yaptığı bu hareket sonrası oyundan atılmıştı



Geride kalan haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Edin Vişça'nın Rafa Silva'ya yaptığı hareket sonrasında Ali Şansalan VAR'a gitmişti.

Şansalan, iki kez izlediği pozisyon sonrasında "Net bir müdahale var. Top da yok orada. Benim için net bir kırmızı kart" dedi. Ardından Boşnak yıldız oyundan atıldı.