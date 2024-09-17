TFF 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VAR kayıtları TFF tarafından paylaşıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VAR kayıtları TFF tarafından paylaşıldı.
İlk olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltıya ye verildi. Allan Saint-Maximin'in sol taraftan ceza sahasına girmesinin ardından yerde kalmasıyla birlikte Halil Umut Meler'e inceleme uyarısı geldi.
Uyarıda; "20 numaralı oyuncu, 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor." denildi. Meler de ofsayıt kamerası da dahil olmak üzere izlediği pozisyonda penaltı kararı verdi.
Geride kalan haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Edin Vişça'nın Rafa Silva'ya yaptığı hareket sonrasında Ali Şansalan VAR'a gitmişti.
Şansalan, iki kez izlediği pozisyon sonrasında "Net bir müdahale var. Top da yok orada. Benim için net bir kırmızı kart" dedi. Ardından Boşnak yıldız oyundan atıldı.