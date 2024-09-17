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TFF 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda VAR'a giden pozisyonların kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki kırmızı kart ve Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesindeki penaltıya ver verildi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 18:30
TFF 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VAR kayıtları TFF tarafından paylaşıldı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

İlk olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltıya ye verildi. Allan Saint-Maximin'in sol taraftan ceza sahasına girmesinin ardından yerde kalmasıyla birlikte Halil Umut Meler'e inceleme uyarısı geldi.

Uyarıda; "20 numaralı oyuncu, 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor." denildi. Meler de ofsayıt kamerası da dahil olmak üzere izlediği pozisyonda penaltı kararı verdi.

Edin Vişça yaptığı bu hareket sonrası oyundan atılmıştıEdin Vişça yaptığı bu hareket sonrası oyundan atılmıştı

Geride kalan haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Edin Vişça'nın Rafa Silva'ya yaptığı hareket sonrasında Ali Şansalan VAR'a gitmişti.

Şansalan, iki kez izlediği pozisyon sonrasında "Net bir müdahale var. Top da yok orada. Benim için net bir kırmızı kart" dedi. Ardından Boşnak yıldız oyundan atıldı.

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