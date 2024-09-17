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Galatasaray geçtiğimiz günlerde sponsorluk sözleşmesi imzaladığı Meritking ile olan anlaşmasını basında çıkan iddialar üzerine askıya aldığını duyurdu. Haber sitesinin yasa dışı bahis sitesi olarak yayın da yaptığı yönündeki iddiaların ardından bu karar alındı ve KAP'a bildirildi.

Victor Osimhen çıktığı ilk maçta meritking.news isimli yazının yer aldığı formayı giymişti İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama; "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."