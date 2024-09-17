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Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı! İşte o açıklama

Bu sezon ki son sponsorluk anlaşmasında bir haber sitesi ile el sıkışan Galatasaray, firma hakkındaki çıkan iddialar üzerine sözleşmeyi askıya aldığını duyurdu ve KAP'a bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 18:39 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 18:44
Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı! İşte o açıklama

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Galatasaray geçtiğimiz günlerde sponsorluk sözleşmesi imzaladığı Meritking ile olan anlaşmasını basında çıkan iddialar üzerine askıya aldığını duyurdu. Haber sitesinin yasa dışı bahis sitesi olarak yayın da yaptığı yönündeki iddiaların ardından bu karar alındı ve KAP'a bildirildi.

Victor Osimhen çıktığı ilk maçta meritking.news isimli yazının yer aldığı formayı giymiştiVictor Osimhen çıktığı ilk maçta meritking.news isimli yazının yer aldığı formayı giymişti

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

Galatasaray'ın sponsoru Meritking isimli haber sitesi olmuştuGalatasaray'ın sponsoru Meritking isimli haber sitesi olmuştu

Firmanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Alaves, Real Betis, Parma, Kızılyıldız, Torino, Monza ve Real Valladolid ile anlaşması bulunuyor.

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