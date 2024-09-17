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Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gözdağı verdi! O sevinç mesaj mı?

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya sarı kırmızılı ekibin kanat oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün damga vurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 21:37 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 22:18
Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gözdağı verdi! O sevinç mesaj mı?

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, 3 puan mücadelesi verdi.

Karşılaşmada gollerin ikisi Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den geldi. Barış rekor kırmayı başarırken Yunus ise 598 gün sonra gol sevinci yaşadı.

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YENİ TRANSFERE GÖZDAĞI

Gaziantep FK karşısında takımının ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, rekorunu kırmayı başardı.

Milli futbolcu ilk defa 4 maç arka arkaya ağları sarsmayı başardı. Batshuayi'ye de asist yaptı. Ayrıca yeni transfer Roland Sallai'ye de gözdağı verdi.

Barış gol sonrası sevincinde ise "Ben buradayım" işareti yaparak rakibine işinin zor olduğunu gösterdi.

Barış Alper Yılmaz ilk kez 4 maçta üst üste gol attıBarış Alper Yılmaz ilk kez 4 maçta üst üste gol attı

YUNUS AKGÜN 598 GÜN SONRA

Galatasaray formasıyla bu sezon ilk golünü atan Yunus Akgün de Ocak 2023'ten sonra ilk kez bu sevinci yaşadı.

Yıldız oyuncu her zaman takımda yeri olduğunu ve alternatif olarak da kalabileceğini gösterdi.

Ayrıca gol sonrası sevincinde ise Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter hareketini yaptı.

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