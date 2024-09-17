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Real Madrid -Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni sistemle birlikte ilk hafta maçları bu akşamdan itibaren oynanıyor. Daha önce defalarca bu kupayı müzesine götüren Real Madrid evinde Stuttgart'ı ağırlıyor. Karşılaşmaya dair en çok merak edilen konuların başında Arda Güler geliyor. Milli futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağı konusunda sabırsız bir bekleyiş söz konusu. Real Madrid -Stuttgart maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 17:15
Real Madrid -Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir sezon daha başladı. Birbirinden iddialı takımların yeni formatla bilrikte daha da fazla maç yapacağı organizasyonda milli futbolcumuz Arda Güler de yer alacak.

Real Madrid bu akşam evinde Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelenin yayın bilgileri ve yıldız futbolcunun durumu da merak edilerek öğrenilmek isteniyor. Real Madrid -Stuttgart maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

Real Madrid ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak istiyorReal Madrid ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak istiyor

REAL MADRID 5'TE 3 YAPTI

Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmeyi başaran Real Madrid, bu sene ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alıp 2'sinde berabere kaldı.

Eflatun beyazlılar Mallorca ve Las Palmas'ı yenezken Real Valladolid, Real Betis ve Real Sociedad'ı mağlup etti. Üstelik bu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı.

Arda Güler Real Madrid'deki ikinci sezonunu geçiriyorArda Güler Real Madrid'deki ikinci sezonunu geçiriyor

REAL MADRID - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İspanyol devi Real Madrid'in Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geleceği maç 22.00'de başlayacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen karşılaşma tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

Arda Güler son maçında takımına penaltı kazandırdıArda Güler son maçında takımına penaltı kazandırdı

ARDA GÜLER REAL MADRID STUTTGART MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Geçen sezon 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonun son haftalarında elde ettiği forrma şansını iyi kullanıp Carlo Anceolitti'nin gözüne girmeyi başarmıştı.

Ancak bu sezon istediği süreleri alamayan milli futbolcu, zaman zaman mutsuz olduğu ile ilgili iddialarla gündeme geldi.

Yıldız futbolcu son oynanan Real Sociedad karşılaşmasında takımına penaltı kazandırmış ve zorlu deplasmanda golü getiren isim olmayı başarmıştı.

Arda Güler şu ana kadar 5 maçta 177 dakika süre aldıArda Güler şu ana kadar 5 maçta 177 dakika süre aldı

İspanyol medyası 19 yaşındaki 10 numara için övgü dolu ifadeler kullanırken beklentilerin de çok yüksek olduğunu dile getiriyor.

Defansa Central; "Genç Real Madridli futbolcu, Real Sociedad'a karşı iyi bir maç çıkardı. Bu sezon ondan çok daha fazlasını bekliyorlar. Ancelotti, ilk andan itibaren Arda Güler'de geleceğin Luka Modrić'i olma potansiyelini gördü, çünkü kendisi çok kaliteli ve harika bir oyun kurucu." yorumunda bulundu.

Carlo Ancelotti'nin görüşlerine yer verilen haberde; "Onun için en iyisi ikinci yarıda oynaması ve bazı orta saha oyuncularının dinlendirilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

İspanyol basınına göre Arda'nın yerine Rodrygo forma giyecek.

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