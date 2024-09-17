Ancak bu sezon istediği süreleri alamayan milli futbolcu, zaman zaman mutsuz olduğu ile ilgili iddialarla gündeme geldi.

Geçen sezon 30 milyon euro bedelle Real Madrid 'e transfer olan Arda Güler , sezonun son haftalarında elde ettiği forrma şansını iyi kullanıp Carlo Anceolitti'nin gözüne girmeyi başarmıştı.

Arda Güler şu ana kadar 5 maçta 177 dakika süre aldı

İspanyol medyası 19 yaşındaki 10 numara için övgü dolu ifadeler kullanırken beklentilerin de çok yüksek olduğunu dile getiriyor.

Defansa Central; "Genç Real Madridli futbolcu, Real Sociedad'a karşı iyi bir maç çıkardı. Bu sezon ondan çok daha fazlasını bekliyorlar. Ancelotti, ilk andan itibaren Arda Güler'de geleceğin Luka Modrić'i olma potansiyelini gördü, çünkü kendisi çok kaliteli ve harika bir oyun kurucu." yorumunda bulundu.

Carlo Ancelotti'nin görüşlerine yer verilen haberde; "Onun için en iyisi ikinci yarıda oynaması ve bazı orta saha oyuncularının dinlendirilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

İspanyol basınına göre Arda'nın yerine Rodrygo forma giyecek.