Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken fakat Avrupa kupaları maçları sebebiyle ertelenen 3 müsabakanın hakem atamalarını gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz yapacak. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak müsabakanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.