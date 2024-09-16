Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi! "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasına ekonomik yönden müjdeler verdi.



"EKONOMİK TABLOMUZU SAĞLAM BİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"



Trabzon'da da önemli projelerin arifesinde olduklarını belirten Doğan, "Bu projeleri, halka açık olan şirketimiz uhdesinde gerçekleştirmek arzusundayız. Çok önemli gelir kalemleri oluşturacağımız bu projelerle birlikte ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra öz kaynaklarını pozitife döndüren şirketimiz, yeni sermaye yapısı ile bu pozitif tutarını oldukça yükseltecektir. Yapacağımız yeni hamlelerle birlikte, artık teknik iflastan çıkmış, gelir-borç rasyolarını düzeltmiş ve UEFA'nın mali kriterleri arasında önemli bir hale gelen "pozitif öz kaynak" kuralı gibi birçok kriter bizim için sorun olmaktan çıkacaktır" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMAMIZ İÇİN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"



Yapılan teknik adam değişikliği ile birlikte takımının yeniden yukarıya ivmeleneceğine ve kısa süre içerisinde şampiyonluk yarışına ortak olacağına yüzde yüz inandıklarını belirten Doğan, "Hocamızın gelişi sonrası transfer süresinin çok az kalması nedeniyle bazı takviyeleri devre arasında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.