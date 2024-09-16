Başkan Erdoğan Türkiye Millî Paralimpik Takımı’nı kabul etti! Kimiyle öz çekim yaptı kiminin madalyasını taktı

Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, sporcularla tek tek sohbet etti, genç yıldızlarla öz çekim yaptı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi

Bir ara paralimpik sporcuların madalyasını da takan Erdoğan daha sonrasında gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.