Başkan Erdoğan Türkiye Millî Paralimpik Takımı’nı kabul etti! Kimiyle öz çekim yaptı kiminin madalyasını taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Paris 2024 Paralimpik Oyunları
'nda göğsümüzü kabartan başarılara imza atan Türkiye Millî Paralimpik Takımı
sporcularını kabul etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi
AK Parti Genel Merkezi
'ndeki kabul renkli anlara sahne oldu.
Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, sporcularla tek tek sohbet etti, genç yıldızlarla öz çekim yaptı.
Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi
Bir ara paralimpik sporcuların madalyasını da takan Erdoğan daha sonrasında gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.