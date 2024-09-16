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Başkan Erdoğan Türkiye Millî Paralimpik Takımı'nı kabul etti! Kimiyle öz çekim yaptı kiminin madalyasını taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Sporcularla tek tek sohbet eden Erdoğan, kimiyle öz çekim yaptı kiminin de madalyasını alıp taktı. İşte objektiflere yansıyan o renkli anlar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 16:35
Başkan Erdoğan Türkiye Millî Paralimpik Takımı’nı kabul etti! Kimiyle öz çekim yaptı kiminin madalyasını taktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda göğsümüzü kabartan başarılara imza atan Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldiBaşkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul renkli anlara sahne oldu.
Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldiBaşkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, sporcularla tek tek sohbet etti, genç yıldızlarla öz çekim yaptı.
Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldiBaşkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi

Bir ara paralimpik sporcuların madalyasını da takan Erdoğan daha sonrasında gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldiBaşkan Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı ile bir araya geldi


TARİH YAZDIK

Bilindiği üzere Türkiye'yi temsil eden sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak tarihi bir sonuca imza attı.

Tarihe geçen başarı: Paris 2024te 6sı altın, 10u gümüş, 12si bronz 2 madalya kazandık!Tarihe geçen başarı: Paris 2024te 6sı altın, 10u gümüş, 12si bronz 2 madalya kazandık!
Tarihe geçen başarı: Paris 2024'te 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz 2 madalya kazandık!

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