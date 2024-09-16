Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022'de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022'de ameliyat olmuştu.
Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022'de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022'de ameliyat olmuştu.
Türk spor basınının duayen isimlerinden gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti.
TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" mesajıyla duyurdu.
Ahmet Çakır 2022 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tedavi oluyordu.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmişti. Tongsir, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: "Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi, rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsız olan Ahmet kardeşimi evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum."
AHMET ÇAKIR KİMDİR?
1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.