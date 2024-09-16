Türk spor basınının duayen isimlerinden gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti.

TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" mesajıyla duyurdu.

Ahmet Çakır 2022 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tedavi oluyordu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmişti. Tongsir, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: "Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi, rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsız olan Ahmet kardeşimi evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum."