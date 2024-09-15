Giovanni van Bronckhorst: 2 puan kaybeden tarafız

Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıdaki futboldan memnun olmadığını söyledi

Hollandalı teknik adam maçla ilgili olarak, "Maç aslında beklediğimiz şekilde başladı. Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik.

Kolay bir gol yedik. Sistemde değişikliğe gittim daha sonra. İlk yarının sonunda en iyi oyunu sergilediğimiz süreydi, golü de bulduk. İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdik. Elimizden geleni yaptık ama bugün iki puanı kaybeden tarafız." dedi.