SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı bekledi. Ancak Halil Umut Meler, VAR'ı dinledikten sonra mücadeleyi devam ettirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 17:35 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 17:36
Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluğun en önemli adaylarından Fenerbahçe, 5. haftada Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşadı ve Fenerbahçe penaltı bekledi.

Mert Müldür'ün sağdan yaptığı orta sonrasında top Brekalo'ya isabet etti. Fenerbahçeli futbolcular o anın ardından hakem Halil Umut Meler'e gözünü çevirdi.

Korner vuruşu öncesinde VAR'dan gelen ifadeleri dinleyen Halil Umut Meler, devam kararı verdi.

İşte o pozisyon

Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı beklediFenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama: Yaralılardan 2’si entübe edildi | Soruşturma başlatıldı
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! 2 kişi daha gözaltına alındı
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI
Mourinho’nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım
Başkan Erdoğan’dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
KPSS’ye geç kalan adaylar yine kapıda kaldı: Bir dakikacık ne olur
Mourinho’dan Kostic ve Amrabat kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Resmen başladı | Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?
Çip teknolojisinin ham maddesiyle oyun değiştirici ülke olacağız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Berat Albayrak’a övgü
Narin Güran ne gördü? Narin’in katilini aile biliyor mu? Tavşantepe Köyü’nün omertası! 50’den fazla sahte ihbar
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | 18 yaşını dolduran başvuruyor! Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi 11’ler belirlendi! Hocalardan sürpriz
Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP’nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç
SON DAKİKA