Fenerbahçe Kasımpaşa maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Şampiyonluğun en önemli adaylarından Fenerbahçe, 5. haftada Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşadı ve Fenerbahçe penaltı bekledi.

Mert Müldür'ün sağdan yaptığı orta sonrasında top Brekalo'ya isabet etti. Fenerbahçeli futbolcular o anın ardından hakem Halil Umut Meler'e gözünü çevirdi.

Korner vuruşu öncesinde VAR'dan gelen ifadeleri dinleyen Halil Umut Meler, devam kararı verdi.

İşte o pozisyon

Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.