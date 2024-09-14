Fenerbahçe’nin gözü Arjantin’de! Ara transfer döneminde hedef genç tangocular

Matias Galarza. İLK HEDEF BU İSİMLER OLACAK

23 yaşındaki yıldız bu sezon 33 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı. Diğer isim ise Tallares'in 22 yaşındaki ön liberosu Matias Galarza. Bu sezon Genk'ten Arjantin ekibine transfer olan yıldız oyuncu da alternatifler arasında.

Valentin Gomez. Beğenilen 3. isim ise Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli stoper Valentin Gomez. 1.80 boyundaki genhç yıldız bu sezon 25 maçta 1 gol kaydetti.

Ali koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen haberler arasında.

Umut Tohumcu. GENÇLERE YÖNELİYOR

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe yatırım transferlerini de kovalıyor. Sarı-Lacivertliler'in Medina'nın ardından 23 yaşındaki takım arkadaşı Zenon'u da gündemine aldı. Ayrıca 22 yaşındaki Galarza ve 21 yaşındaki Gomez'in yanı sıra 20 yaşındaki Umut Tohumcu geniş listede yer alan isimlerden. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN