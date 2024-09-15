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Jose Mourinho: Hırs problemimiz vardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı "Hırs problemimiz vardı" ifadelerini kullanarak derbi öncesi takımına mesaj gönderdi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 19:24 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 19:24
Jose Mourinho: Hırs problemimiz vardı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmaya dair açıklamalarıyka dikkat çekti.

Jose Mourinho ligdeki 5 maçının 4'ünü kazandıJose Mourinho ligdeki 5 maçının 4'ünü kazandı

Jose Mourinho maç sonrası şunları söyledi;

İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için.

Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik.

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