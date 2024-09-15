Eyüp kaçtı Kayseri yakaladı! Kayserispor Eyüpspor 2-2 MAÇ SONUCU

Süper Lig 'in 5'inci haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Eyüpspor , 2-0'lık üsütnlüğü de elde etmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Eyüpspor puanını 9'a yükseltti

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de dikkat çeken bir performansa imza atan Eyüpspor, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İstanbul temsilcisi, sarı kırmızılıların eski golcüsü Mame Thiam ile 1-0 öne geçerken Samu Saiz farkı ikiye çıkardı.

İkinci devrede ise önce 64'te Arif ardından da 69'da Ducken Nazon golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken Kayserispor ise 2 yaptı.