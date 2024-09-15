Eyüp kaçtı Kayseri yakaladı! Kayserispor Eyüpspor 2-2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Eyüpspor, 2-0'lık üsütnlüğü de elde etmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Eyüpspor, 2-0'lık üsütnlüğü de elde etmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de dikkat çeken bir performansa imza atan Eyüpspor, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İstanbul temsilcisi, sarı kırmızılıların eski golcüsü Mame Thiam ile 1-0 öne geçerken Samu Saiz farkı ikiye çıkardı.
İkinci devrede ise önce 64'te Arif ardından da 69'da Ducken Nazon golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken Kayserispor ise 2 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Bilal'den sekti. Dönen topa gelişine vuran Samu'nun vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
22'nci dakikada Samu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Midtsjo'nun asistinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda top filelerle buluştu. Eski takımına karşı çıktığı ilk karşılaşmada gol atan Thiam, ellerini havaya kaldırarak, gole sevinmedi. Senegalli forvetin bu davranışı Kayserispor tribünleri tarafından alkış aldı. (0-1)
25'inci dakikada sol kanattan topu taşıyan Ahmed Kutucu'nun pasında topa hareketlenen Thiam'ın vuruşunda top Kayserispor savunmasına da çarparak, oyun alanının dışına gitti.
36'ncı dakikada Ahmed Kutucu'nun ara pasına hareketlenen Samu'nun topun dibine vurarak Kayserispor kalesine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark ikiye yükseldi. (0-2)
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
50'nci dakikada Cardoso'nun şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Kaleciden dönen topa gelişine vuran Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda top filelerle buluştu. Ancak, yardımcı hakemin uyarısı ile ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
62'nci dakikada Samu'nun sağ kanattan çevirdiği topta, Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruş kaleci Bilal'den sekti.
65'inci dakikada sağ kanattan Kartal Kayra'nın ortaladığı topa yükselen Talha Sarıaslan'ın ceza sahası içinde indirdiği topa hareketlenen Arif Kocaman'ın yere düşerken dokunduğu topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-2)
69'uncu dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın verdiği pasta sırtı dönük şekilde ceza sahası yanının dışında topla buluşan Nazon'un yüzünü kaleye döner dönmez yerden yaptığı sert vuruşta top fileleri havalandırdı ve skora denge geldi. (2-2)
90+4'üncü dakikada Bruno'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan vurduğu sert şutta, top kale direğinde patlayarak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.