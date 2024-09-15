Fenerbahçe Kasımpaşa galibiyeti ile rekor kırdı! Tarihte ilk

Bu sezon şampiyonluk kazanmak için başta Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşan ve transferleri arka arkaya patlatan Fenerbahçe, 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini aldı.

Sarı lacivertliler Kasımpaşa'yı 2-0 yendi ve puanını 13'e yükseltmeyi başardı. Bu mücadele aynı zamanda bir ilki de beraberinde getirdi.