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Fenerbahçe Kasımpaşa galibiyeti ile rekor kırdı! Tarihte ilk

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla en uzun süre yenilmezlik serisi olan 31 maçı 32'ye yükseltmeyi başardı ve kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 19:29 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 19:30
Fenerbahçe Kasımpaşa galibiyeti ile rekor kırdı! Tarihte ilk

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Bu sezon şampiyonluk kazanmak için başta Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşan ve transferleri arka arkaya patlatan Fenerbahçe, 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini aldı.

Sarı lacivertliler Kasımpaşa'yı 2-0 yendi ve puanını 13'e yükseltmeyi başardı. Bu mücadele aynı zamanda bir ilki de beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 yendiFenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'yi 3 puana götüren golleri Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic kaydetti.

Kanarya'nın bu galibiyeti kulüp tarihindeki bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe haftaya Galatasaray ile karşılaşacakFenerbahçe haftaya Galatasaray ile karşılaşacak

Süper Lig'de 32 maçtır mağlubiyet almayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

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