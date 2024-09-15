Fenerbahçe Kasımpaşa galibiyeti ile rekor kırdı! Tarihte ilk

Bu sezon şampiyonluk kazanmak için başta Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşan ve transferleri arka arkaya patlatan Fenerbahçe, 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini aldı.
Sarı lacivertliler Kasımpaşa'yı 2-0 yendi ve puanını 13'e yükseltmeyi başardı. Bu mücadele aynı zamanda bir ilki de beraberinde getirdi.
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'yi 3 puana götüren golleri Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic kaydetti.
Kanarya'nın bu galibiyeti kulüp tarihindeki bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe haftaya Galatasaray ile karşılaşacak
Süper Lig'de 32 maçtır mağlubiyet almayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.