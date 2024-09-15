Feyyaz Uçar’dan Rafa Silva ve penaltı tepkisi

Feyyaz Uçar , Rafa Silva'ya ciddi yatırım yaptıklarını ve sürekli tekmeye maruz kaldığını belirterek; "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam" diye konuştu.

Feyyaz Uçar, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın sözlerine de yanıt verdi

"BU İŞ NASIL DEVAM EDECEK?"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ciro Immobile'ye yapılan bir müdahale var, bize göre penaltı. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?" ifadelerini kullandı.