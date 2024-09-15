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Feyyaz Uçar'dan Rafa Silva ve penaltı tepkisi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Siyah beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunup hakem kararlarından memnun olmadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. Ayrıca Rafa Silva'ya atılan tekmeler nedeniyle tepki gösterdi. Ciro Immobile'nin pozsiyonunda da penaltılarının verilmediğini savundu.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 22:49 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 23:01
Feyyaz Uçar’dan Rafa Silva ve penaltı tepkisi

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sezon ilk defa bir rakibini yenemeyen siyah beyazlılarda Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, karşılaşama sonrasında açıklamalarda bulundu.

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"HER MAÇ TEKME YİYOR"

Feyyaz Uçar, Rafa Silva'ya ciddi yatırım yaptıklarını ve sürekli tekmeye maruz kaldığını belirterek; "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam" diye konuştu.

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"BU İŞ NASIL DEVAM EDECEK?"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ciro Immobile'ye yapılan bir müdahale var, bize göre penaltı. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?" ifadelerini kullandı.

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