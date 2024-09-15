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Ciro Immobile'nin pozisyonu penaltı mıydı? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu mücadelesinde siyah beyazlıların İtalyan golcüsü Ciro Immobile, rakibiyle girdiği mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, pozisyonu yorumladı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 23:11 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 23:20
Ciro Immobile’nin pozisyonu penaltı mıydı? İşte yanıtı

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın golleriyle 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Ciro Immobile penaltı beklediCiro Immobile penaltı bekledi

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, bir pozisyonda ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve siyah beyazlılar penaltı bekledi. Ancak hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

Mustafa Çulcu Immobile'nin pozisyonunda penaltı olmadığını söylediMustafa Çulcu Immobile'nin pozisyonunda penaltı olmadığını söyledi

A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu pozisyonla ilgili olarak; "Oyuncuların hareketleri de referans sağlar size. Oyuncu da tepki göstermiyor. Ki burada teması aldığı gibi kendini bırakmış. Buradan penaltı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Programdaki tüm yorumcular da bu görüşe katıldı.

Immobile'nin pozisyonu penaltı mıydı?

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