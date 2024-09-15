Ciro Immobile’nin pozisyonu penaltı mıydı? İşte yanıtı

Trabzonspor ile Beşiktaş , Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın golleriyle 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmada Beşiktaş 'ın golcüsü Ciro Immobile , bir pozisyonda ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve siyah beyazlılar penaltı bekledi. Ancak hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

Mustafa Çulcu Immobile'nin pozisyonunda penaltı olmadığını söyledi



A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu pozisyonla ilgili olarak; "Oyuncuların hareketleri de referans sağlar size. Oyuncu da tepki göstermiyor. Ki burada teması aldığı gibi kendini bırakmış. Buradan penaltı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Programdaki tüm yorumcular da bu görüşe katıldı.