Allan Saint-Maximin Fenerbahçe ile Süper Lig’deki ilk golünü attı!

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den 8 milyon euroluk maaşının ödenmesi karşılığında kiraladığı Allan Saint-Maximin, Lille eşleşmeleri ile başlayan Türkiye kariyerinde şu ana kadar 6 maça çıkmıştı.

Fransız futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarında ağları havalandırmıştı. Kasımpaşa karşısında ise ilk gol sevincini yaşadı.