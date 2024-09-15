Allan Saint-Maximin Fenerbahçe ile Süper Lig’deki ilk golünü attı!

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den 8 milyon euroluk maaşının ödenmesi karşılığında kiraladığı Allan Saint-Maximin, Lille eşleşmeleri ile başlayan Türkiye kariyerinde şu ana kadar 6 maça çıkmıştı.
Fransız futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarında ağları havalandırmıştı. Kasımpaşa karşısında ise ilk gol sevincini yaşadı.
Allan Saint-Maximin asist sayısını 3'e yükseltti
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu 22'inci dakikasında ceza sahası önünde buluştuğu top sonrasında ayak içiyle çok klas bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
Dakikalar 39'u gösterdiğinde ise bu kez soldan ceza sahasına girip pasını çıkartmak isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Topun başına gelen Dusan Tadic farkı ikiye çıkardı.
Allan Saint-Maximin, Mayıs 2019'da İstanbul ekibine frikik golü atan Mathieu Valbuena'dan bu yana sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşayan ilk Fransız oyuncu oldu.