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Akdeniz'de puanlar paylaşıldı! Alanyaspor Hatayspor 0-0 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Takımlar puanları paylaştı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 00:03 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 00:03
Akdeniz’de puanlar paylaşıldı! Alanyaspor Hatayspor 0-0 MAÇ SONUCU

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Süper Lig'İn 5'inci haftasında iki Akdeniz ekibi karşı karşıya geldi. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor evinde Rıza Çalımbay'ın ilk maçına çıktığı Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 sona erdi.

Alanyaspor ile Hatayspor puanları paylaştıAlanyaspor ile Hatayspor puanları paylaştı

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 3'e, Hatayspor ise 2'ye yükseltti.

Yeşil turunculular gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bordo beyazlılar Bodrum FK'yı ağırlayacak.

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