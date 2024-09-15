Akdeniz’de puanlar paylaşıldı! Alanyaspor Hatayspor 0-0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'İn 5'inci haftasında iki Akdeniz ekibi karşı karşıya geldi. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor evinde Rıza Çalımbay'ın ilk maçına çıktığı Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 sona erdi.
Süper Lig'İn 5'inci haftasında iki Akdeniz ekibi karşı karşıya geldi. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor evinde Rıza Çalımbay'ın ilk maçına çıktığı Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 3'e, Hatayspor ise 2'ye yükseltti.
Yeşil turunculular gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bordo beyazlılar Bodrum FK'yı ağırlayacak.