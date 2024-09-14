Victor Osimhen’dan Metin Oktay selamı! Maç sonu Mauro Icardi’yi övdü

Victor Osimhen ilk maçına çıktı

"KAFAMDA SORU İŞARETİ YOKTU"

Çaykur Rizespor maçında ilk kez Galatasaray forması giyen Victor Osimhen önemli açıklamalara imza attı. Nijeryalı yıldız; "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray'a transferini yorumlayan Victor Osimhen "İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.