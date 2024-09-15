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Topçular'dan deplasmanda dev zafer! Tottenham Arsenal 0-1 MAÇ SONUCU

İngiltere Prermier Lig'in 4. haftasında Tottenham'a konuk olan Arsenal, Londra derbisini 1-0 kazandı. Topçulara galibiyeti getiren isim, köşe vuruşu sonrası Gabriel oldu.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 18:17 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 18:17
Topçular’dan deplasmanda dev zafer! Tottenham Arsenal 0-1 MAÇ SONUCU

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Mikel Arteta'nın yönettiği Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasomda Ange Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Gol sonrası arkadaşları Gabriel'i tebrik ettiGol sonrası arkadaşları Gabriel'i tebrik etti

Londra derbisinden galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla Topçular oldu. Gol, 64'üncü dakikada Bukayo Saka'nın kullandığı korner vuruşu sonrasında Gabriel'den geldi.

Arsenal bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken puanını da 10'a yükseltti. Tottenham ise 4 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta City deplasmanına çıkacak. Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak.

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