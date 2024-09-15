Topçular’dan deplasmanda dev zafer! Tottenham Arsenal 0-1 MAÇ SONUCU

Mikel Arteta'nın yönettiği Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasomda Ange Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Mikel Arteta'nın yönettiği Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasomda Ange Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Londra derbisinden galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla Topçular oldu. Gol, 64'üncü dakikada Bukayo Saka'nın kullandığı korner vuruşu sonrasında Gabriel'den geldi.
Arsenal bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken puanını da 10'a yükseltti. Tottenham ise 4 puanda kaldı.
Arsenal gelecek hafta City deplasmanına çıkacak. Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak.