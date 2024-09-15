Topçular’dan deplasmanda dev zafer! Tottenham Arsenal 0-1 MAÇ SONUCU

Mikel Arteta'nın yönettiği Arsenal , İngiltere Premier Lig 'in 4. haftasomda Ange Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Gol sonrası arkadaşları Gabriel'i tebrik etti

Londra derbisinden galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla Topçular oldu. Gol, 64'üncü dakikada Bukayo Saka'nın kullandığı korner vuruşu sonrasında Gabriel'den geldi.

Arsenal bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken puanını da 10'a yükseltti. Tottenham ise 4 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta City deplasmanına çıkacak. Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak.