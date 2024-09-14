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Beşiktaş Trabzon'a gitti

Trendyol Süper Lig'in yeni sezondaki ilk derbisinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Trabzon'a gitti. Kadroda yeni transfer Joao Mario da yer aldı.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 19:39
Beşiktaş Trabzon’a gitti

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Süper Lig'in 2024-2025 sezonundaki ilk derbisi Papara Park'ta oynanacak. Trabzonspor ile Beşiktaş 15 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

Siyah beyazlılar, zorlu randevunun oynanacağı Trabzon'a gitti.

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Yolculuğunu özel uçakla gerçekleştiren siyah beyazlılar, polis kordonu eşliğinde dış hatlar terminalinden çıkış yaparak konaklayacağı otele doğru yol aldı.

Kara Kartal'ın kadrosunda bulunan isimler şu şekilde;

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu

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