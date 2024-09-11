Okan Buruk: Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz

Okan Buruk 25. şampiyonluğu kazanacaklarına inandığını ifade etti

FABRİKA AYARLARI VURGUSU

Etkinlikte konuşma yapan Buruk, takımdaki hedeflleriyle ilgili olarak şunları söyledi; "Galatasaray'ı karşılıksız sevenlerin olduğu bir ortamda bulunmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Hep Galatasaray'ın yanındasınız, maddi, manevi her türlü desteği veriyorsunuz. Galatasaray'a olan karşılıksız sevginiz en değerli şeylerden biri. İnşallah buradaki bu ortamı yine tekrar camiamızla birlikte bu sene transfer dönemi bittikten sonra bu birlikteliği daha çok kendi içimizde yaymamız gerekir.

Son 2 sezonu en mutlu şekilde bitirdik. Tekrar bu havayı yakalamamız gerekiyor. Biz de takım olarak tam hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Bundan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. Konya'da kazandığımız şampiyonluktan sonra şunu söylemiştim; 'Hedef 5. yıldız, hedef 25. şampiyonluk. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Takım olarak elimizden geleni yapacağız, daha hazır olacağız. Daha motive olacağız."