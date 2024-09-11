Okan Buruk: Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etmek ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etmek ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
FABRİKA AYARLARI VURGUSU
Etkinlikte konuşma yapan Buruk, takımdaki hedeflleriyle ilgili olarak şunları söyledi; "Galatasaray'ı karşılıksız sevenlerin olduğu bir ortamda bulunmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Hep Galatasaray'ın yanındasınız, maddi, manevi her türlü desteği veriyorsunuz. Galatasaray'a olan karşılıksız sevginiz en değerli şeylerden biri. İnşallah buradaki bu ortamı yine tekrar camiamızla birlikte bu sene transfer dönemi bittikten sonra bu birlikteliği daha çok kendi içimizde yaymamız gerekir.
Son 2 sezonu en mutlu şekilde bitirdik. Tekrar bu havayı yakalamamız gerekiyor. Biz de takım olarak tam hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Bundan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. Konya'da kazandığımız şampiyonluktan sonra şunu söylemiştim; 'Hedef 5. yıldız, hedef 25. şampiyonluk. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Takım olarak elimizden geleni yapacağız, daha hazır olacağız. Daha motive olacağız."
"SAYGI DUYULAN BİR GALATASARAY'I OYUN OLARAK ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"
Buruk, saha içinde farklı bir takım izleteceklerini dile getirerek, "Belki bu başlangıçta taraftarlarımızı üzdüğümüz yerler oldu, bunları tekrar ortadan kaldıracağız. Tekrar güçlü bir Galatasaray, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray'ı oyun olarak ortaya çıkaracağız.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir oyuncu olarak, Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ulaşmış biri olarak buradaki sevgiyi, mutluluğu her zaman Florya'ya taşıyan biriyim. Oradaki heyecanımız, isteğimiz, karşılıksız Galatasaray'ı sevmemiz bu anlamda bize çok büyük başarılar getirecek" ifadelerini kullandı.