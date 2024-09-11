Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe forması giyen ve Süper Lig 'de iz de bırakan Eljif Elmas 'ın peşin düştü. Yıldız oyuncunun kiralanması konusunda temas gerçekleştirildi.

Milyonlarca taraftarına beşinci yıldız sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray , tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer de hareketli saatler yaşıyor.

Eljif Elmas Fenerbahçe'de forma giydi

Alman basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için atağa kalktı. Bu transferin herhangi bir bedel ödemeden bitirilmek istendiğine vurgu yaptı.

Eljif Elmas bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamazken takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.