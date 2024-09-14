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Futbolda yaz transfer raporu! Süper Lig takımları kaç transfer yaptı?

Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi. Trendyol Süper Lig takımlarının yaptığı 159 transferden 101'i Türkiye dışından gerçekleşti. Transferlerinin tamamını yurt dışından getiren Trabzonspor, en fazla ithale yönelen takım oldu. Ligin yeni ekibi Eyüpspor, kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 10'unu Türkiye'den transfer etti.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 13:02 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 13:25
Futbolda yaz transfer raporu! Süper Lig takımları kaç transfer yaptı?

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Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi. Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından kullandı.

16 KULÜP 159 OYUNCUYU KADROSUNA KATTI
Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı. Süper Lig'in 16 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 159 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 101'i yurt dışından gelirken 58'i Türkiye'den alındı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ve TadicFenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ve Tadic

3 TAKIMIN TRANSFER TAHTASI KAPALI
Adana Demirspor, Kayserispor ile Samsunspor, transfer tahtası kapalı olduğu için takviye yapamadı.

EN FAZLA İTHALİ TRABZONSPOR YAPTI
Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Trabzonspor getirdi.

Karadeniz temsilcisi, kadrosuna kattığı 13 futbolcunun tamamını yurt dışından transfer etti.

Stefan SavicStefan Savic

Trabzonspor gibi transferlerinin tamamını yurt dışından yapan bir diğer takım ise Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisi, kadrosunu 6 isimle güçlendirirken bu oyuncuların hepsi Türkiye dışındaki ekiplerden geldi.

Trabzonspor'un ardından en fazla ithal oyuncu transferini 11 futbolcuyla Gaziantep FK yaptı.

Göztepe ise 10 ithal futbolcuyla bu anlamda üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ İTHAL EYÜPSPOR
En az ithal oyuncu transferini ligin yeni takımı Eyüpspor yaptı. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren İstanbul temsilcisi, bu futbolculardan 10'unu Türkiye'deki takımlardan transfer ederken yalnızca 1 oyuncuyu yurt dışından getirdi.

Eyüpspor, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.Eyüpspor, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

10 TÜRK ÜLKESİNE DÖNDÜ
Takımlar, yurt dışından 10 Türk futbolcuyu getirdi.

Yurt dışından alınan 101 futbolcunun 10'unu Türk vatandaşları oluşturdu.

Ömer Faruk Beyaz Ömer Faruk Beyaz

Berat Çeken, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Koray Günter, Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı, Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Cihan Çanak, yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.

TRANSFER SAYILARI
Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

Takım

Yurt dışı

Yurt içi

Trabzonspor

13

0

Gaziantep FK

11

6

Göztepe

10

3

Konyaspor

8

8

Antalyaspor

6

4

Beşiktaş

6

2

Bodrum FK

6

7

Çaykur Rizespor

6

4

Kasımpaşa

6

0

Alanyaspor

5

3

Hatayspor

5

2

Başakşehir

5

1

Sivasspor

5

3

Galatasaray

5

1

Fenerbahçe

4

3

Eyüpspor

1

10


TRANSFERDE TERCİH İNGİLTERE
Süper Lig takımları, transferde en fazla İngiltere'de top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İngiliz kulüplerinden 13 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İngiltere'yi 11 transferle Fransa ve 10 transferle İtalya izledi.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

Ülkeler

Sayı

İngiltere

13

Fransa

11

İtalya

10

Portekiz

9

Polonya, Rusya

5

Belçika, Suudi Arabistan, Almanya

4

Brezilya, Bulgaristan, İspanya, Romanya

3

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Macaristan, Meksika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan

2

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, İsrail

1

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