Futbolda yaz transfer raporu! Süper Lig takımları kaç transfer yaptı?

Eyüpspor, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
10 TÜRK ÜLKESİNE DÖNDÜ
Takımlar, yurt dışından 10 Türk futbolcuyu getirdi.
Yurt dışından alınan 101 futbolcunun 10'unu Türk vatandaşları oluşturdu.
Ömer Faruk Beyaz
Berat Çeken, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Koray Günter, Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı, Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Cihan Çanak, yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.
TRANSFER SAYILARI
Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:
|
Takım
|
Yurt dışı
|
Yurt içi
|
Trabzonspor
|
13
|
0
|
Gaziantep FK
|
11
|
6
|
Göztepe
|
10
|
3
|
Konyaspor
|
8
|
8
|
Antalyaspor
|
6
|
4
|
Beşiktaş
|
6
|
2
|
Bodrum FK
|
6
|
7
|
Çaykur Rizespor
|
6
|
4
|
Kasımpaşa
|
6
|
0
|
Alanyaspor
|
5
|
3
|
Hatayspor
|
5
|
2
|
Başakşehir
|
5
|
1
|
Sivasspor
|
5
|
3
|
Galatasaray
|
5
|
1
|
Fenerbahçe
|
4
|
3
|
Eyüpspor
|
1
|
10
TRANSFERDE TERCİH İNGİLTERE
Süper Lig takımları, transferde en fazla İngiltere'de top koşturan futbolcuları tercih etti.
Takımlar, İngiliz kulüplerinden 13 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İngiltere'yi 11 transferle Fransa ve 10 transferle İtalya izledi.
Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:
|
Ülkeler
|
Sayı
|
İngiltere
|
13
|
Fransa
|
11
|
İtalya
|
10
|
Portekiz
|
9
|
Polonya, Rusya
|
5
|
Belçika, Suudi Arabistan, Almanya
|
4
|
Brezilya, Bulgaristan, İspanya, Romanya
|
3
|
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Macaristan, Meksika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan
|
2
|
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, İsrail
|
1