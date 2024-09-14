Futbolda yaz transfer raporu! Süper Lig takımları kaç transfer yaptı?

EN FAZLA İTHALİ TRABZONSPOR YAPTI Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Trabzonspor getirdi.

3 TAKIMIN TRANSFER TAHTASI KAPALI Adana Demirspor, Kayserispor ile Samsunspor, transfer tahtası kapalı olduğu için takviye yapamadı.

Stefan Savic

Trabzonspor gibi transferlerinin tamamını yurt dışından yapan bir diğer takım ise Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisi, kadrosunu 6 isimle güçlendirirken bu oyuncuların hepsi Türkiye dışındaki ekiplerden geldi.

Trabzonspor'un ardından en fazla ithal oyuncu transferini 11 futbolcuyla Gaziantep FK yaptı.

Göztepe ise 10 ithal futbolcuyla bu anlamda üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ İTHAL EYÜPSPOR

En az ithal oyuncu transferini ligin yeni takımı Eyüpspor yaptı. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren İstanbul temsilcisi, bu futbolculardan 10'unu Türkiye'deki takımlardan transfer ederken yalnızca 1 oyuncuyu yurt dışından getirdi.