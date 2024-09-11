Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!

İsmail Yüksek

Teklifin yapılması durumunda Kerem ve Orkun'un da İsmail'in transferinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.