Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş’i öne geçiren konu tecrübe oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa vadede kulübün borçlarını kapatacaklarını dile getirmiş ve ʺBorçsuz bir Trabzonspor oluşturmak boynumuzun borcuʺ demişti

"ŞEHİR ŞENOL HOCAYI GÜZEL KARŞILADI"

Tivibuspor'a konuk olan Ertuğrul Doğan, Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtladı. Doğan, Şenol Güneş'in imza sürecine dair olarak; "Şenol hocamız bizim efsanemiz. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan isimlerin başından geliyor. Trabzon'da yaptıkları belli. Kariyerini konuşmanın gereği yok. Trabzonspor'da da İstanbul'da da şampiyonluk yaşadı. Şehir, hocayı güzel karşıladı. Aramızda çok uzun süren bir görüşme olmadı. Şart veya bir öngörüde bulunmayarak hocalık yapmak istediğini söyledi. Sürecin hayırlı olacağını düşünüyorum. Dönem dönem onun da böyle sıkıntılı dönemleri oldu. İyi geçireceğimizi düşündüğümüz bir karar oldu. Tüm Trabzonsporluların yapması gereken teknik heyet ve oyunculara destek çıkmak. Tecrübelerini bize aktarma konusunda çok iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz yine zirve." dedi.

"ŞENOL HOCAYI DENEYİMİ ÖNE GEÇİRDİ"

Teknik direktörlük tercihi konusundaki süreci de değerlendiren Doğan şunları söyledi; "Faih Tekke de Şenol Güneş de Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri: Fatih hoca kariyerine güzel başladı ve öyle gidiyor. Yönetimde kimse iki isme de karşı çıkmadı. İki isimden de faydalanmak zorundayız. Hüseyin hocadan da faydalanmalıyız. Hatta şu an takımda. Şu an siyasi bir baskı yok. Olamaz da. Gerçekten ikisi de bu kulübe yıllarını vermiş değerler. İkisine de sahip çıkılmalı. Bugün Şenol Güneş'tir. Yarın Fatih Tekke'dir. Yarın Hüseyin'dir. Herkes başarılı sonuçlar kadar iyi sonuçlar bekliyor. Bunu ben de istiyorum. Bizi kaostan çabuk çıkarabileceğini düşündüğümüz ismi tercih ettik. Edin Terzi ve Sergen Yalçın ile görüşmedim."

"İSTİKRARSIZLIK VAR"

"Evet bir istikrarsızlık var. Nenad Bjelica'nın doğru isim olduğunu yanlış anlamışım. Saha dışında iyi işler yaptık ama istediğimiz sonuçları alamadık. Aslında Bjelica çok başarılı olmuş ve önemli takımları çalıştırmış bir isimdi. Ama bizde sağlayamadı. Kendisi de kabul etti. İdmanlarda vs. bu apaçıktı ama maçlarda olmadı. Güzelce yollarımızı ayırdık. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Büyük istekle geldi. İlk sezonu iyi bir yerde bitirdik. Aslında 3.'lük başarısızlık ama mevcut şartlara göre en iyi durumdu. Kupa maçından sonra başlayan süreç bu sezona da etki etti. O da bunu söyledi. Baskı da etkiledi. Bunlar bizi etkilemez ama dışardn gelen biri. Trabzonspor'u bizler kadar düşünüyordu.Gelirken de giderken de bunu ortaya koydu. Ama olmadı. İşin gerçeği bu. Sahada turu geçemiyorsan, sonucu alamıyorsan haksızsın. Hoca da ben de haksızız. Güzel bir şekilde ve nezaket içerisinde yolları ayırdık. Düşüncelerimiz sahaya yansımadı. Türkiye'nin 4 büyük takımından birinin taraftarları bu sonucu kabul etmiyordu. Ben de etmiyordum. Ama böyle bir durum ortaya çıktı. İstikrarı korumak lazımdı. Bir maç oynamıştık. Rapid Wien karşılaşmaları geldi. Hocamız aklındaki sistemi oturtabileceğini düşünüyordu. "