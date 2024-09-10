Şampiyonluk için 127 milyon Euro’luk dev planlama! Fenerbahçe kesenin ağzını açtı

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Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfer sezonunda adeta fırtına gibi esti. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek belki de transfer döneminin en flaş hamlesini yapan Sarı-Lacivertliler kadrosunu da çok sayıda önemli isimle takviye etti.

Fenerbahçe yönetimi teknik patron Jose Mourinho Ancak yönetim, kaliteli ve bol alternatifli bu kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.