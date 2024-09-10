Ziraat Türkiye Kupası maratonu başladı. Sezonunn ilk karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor kozlarını paylaştı.
İki takım arasındaki mücadeleden 1-0'lık sonuçla Kilis Belediyespor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası maratonu başladı. Sezonunn ilk karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor kozlarını paylaştı.
İki takım arasındaki mücadeleden 1-0'lık sonuçla Kilis Belediyespor oldu.
Karşılaşmanda konuk takım adına turu getiren golü 26'ıncı dakikada Arif Bostancı kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca yeşil siyahlı ekip adını bir üst tura yazdırdı.