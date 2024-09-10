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Kilis Belediyespor Kahramanmaraş İstiklalspor'u Türkiye Kupası'nda 1-0 yenerek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun ilk maçı Kahramanmaraş'ta oynandı. Kahramanmaraş Batıpark Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla konuk takım oldu ve bir üst tura yükseldi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 17:25 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 17:26
Kilis Belediyespor Kahramanmaraş İstiklalspor’u Türkiye Kupası’nda 1-0 yenerek tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası maratonu başladı. Sezonunn ilk karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor kozlarını paylaştı.

İki takım arasındaki mücadeleden 1-0'lık sonuçla Kilis Belediyespor oldu.

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Karşılaşmanda konuk takım adına turu getiren golü 26'ıncı dakikada Arif Bostancı kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca yeşil siyahlı ekip adını bir üst tura yazdırdı.

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