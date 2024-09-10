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Bülent Uygun'dan Emre Mor itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uygun, adı Sivasspor ile anılan Emre Mor hakkında da konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:56 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:56
Bülent Uygun’dan Emre Mor itirafı!

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Süper Lig'in 2024-25 sezonunun 5'inci hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Emre Mor'un adı Sivasspor'un yanı sıra Hatayspor ve Eyüpspor ile de anılıyor.Emre Mor'un adı Sivasspor'un yanı sıra Hatayspor ve Eyüpspor ile de anılıyor.
"EMRE'Yİ ÇOK BEĞENİRİM"

Antrenman öncesi teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer gündemi hakkında da konuşan Uygun, adı Sivasspor ile anılan Emre Mor hakkında şunları söyledi:

"Şimdi ben yönetime belli isimleri zikrettim, vermiştim. Zaten o zamandan bu zamana hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında Türkiye liginde oynayan 4-5 tane isimle beraber büyük takımlarımızdaki futbolcularımız da var. Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamında söylüyorum, bir kenar adamı iki tane de Türk almak zorundayız. Alternatifi yaratmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok."

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