Bülent Uygun’dan Emre Mor itirafı!

Emre Mor'un adı Sivasspor'un yanı sıra Hatayspor ve Eyüpspor ile de anılıyor.

"EMRE'Yİ ÇOK BEĞENİRİM"

Antrenman öncesi teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer gündemi hakkında da konuşan Uygun, adı Sivasspor ile anılan Emre Mor hakkında şunları söyledi:

"Şimdi ben yönetime belli isimleri zikrettim, vermiştim. Zaten o zamandan bu zamana hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında Türkiye liginde oynayan 4-5 tane isimle beraber büyük takımlarımızdaki futbolcularımız da var. Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamında söylüyorum, bir kenar adamı iki tane de Türk almak zorundayız. Alternatifi yaratmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok."