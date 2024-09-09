Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a eski oyuncusunu istedi! Flaş hamle

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Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş'ta kurulan kadronun son dokunuşları yapılmak için çalışmalar devam ediyor. Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Cher Ndour gibi önemli fubtolcuları renklerine bağlayan yönetim, eksik kalan bölgeleri de takviyelemek adına girişimlerini hızlandırdı. Gündemdeki isimlerden biri de James Tavernier. En büyük koz ise Giovanni van Bronckhorst.

James Tavernier Glasgow Rangers ile birçok başarı elde etti Jonas Svensson'un beklendiği gibi bir hücum katkısı sağlamaması sebebiyle bu bölge için arayışlarına başlayan Beşiktaş, gözünü İskoçya'ya çevirdi. 2015'ten bu yana Rangers forması giyen ve kulüple özdeşleşen bir karakter olmayı başaran James Tavernier için girişimler başladı. İngiliz futbolcu bugüne kadar verdiği ofansif katkının yanı sıra duran toplardaki etkinliği ile de adından söz ettirdi.