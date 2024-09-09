Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a eski oyuncusunu istedi! Flaş hamle

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş'ta kurulan kadronun son dokunuşları yapılmak için çalışmalar devam ediyor.
Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Cher Ndour gibi önemli fubtolcuları renklerine bağlayan yönetim, eksik kalan bölgeleri de takviyelemek adına girişimlerini hızlandırdı.
Gündemdeki isimlerden biri de James Tavernier. En büyük koz ise Giovanni van Bronckhorst.
James Tavernier Glasgow Rangers ile birçok başarı elde etti
Jonas Svensson'un beklendiği gibi bir hücum katkısı sağlamaması sebebiyle bu bölge için arayışlarına başlayan Beşiktaş, gözünü İskoçya'ya çevirdi.
2015'ten bu yana Rangers forması giyen ve kulüple özdeşleşen bir karakter olmayı başaran James Tavernier için girişimler başladı. İngiliz futbolcu bugüne kadar verdiği ofansif katkının yanı sıra duran toplardaki etkinliği ile de adından söz ettirdi.
James Tavernier en çok skor katkısı veren defans oyuncuları arasında bulunuyor
DEFANS DEĞİL SANKİ FORVET
Bugüne kadar kariyerinde yüzlerce maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, asistleri ve golleriyle herkesi büyüledi. Deneyimli oyuncu 467 karşılaşmada 125 kez rakip fileleri sarsıp 131 kez de gol pası verdi.
Tavernier geçen sezon ise 33 maçta 17 gol sevinci yaşadı. 8 defa da takım arkadaşlarına servis yaptı.