SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a eski oyuncusunu istedi! Flaş hamle

Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerini geride bırakabilmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sıklaştırdı. Kartal'ın listesindeki oyunculardan biri de Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisi ve daha önce adı Trabzonspor ile de anılmıştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 17:29 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 17:30
Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a eski oyuncusunu istedi! Flaş hamle

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş'ta kurulan kadronun son dokunuşları yapılmak için çalışmalar devam ediyor.

Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Cher Ndour gibi önemli fubtolcuları renklerine bağlayan yönetim, eksik kalan bölgeleri de takviyelemek adına girişimlerini hızlandırdı.

Gündemdeki isimlerden biri de James Tavernier. En büyük koz ise Giovanni van Bronckhorst.

James Tavernier Glasgow Rangers ile birçok başarı elde ettiJames Tavernier Glasgow Rangers ile birçok başarı elde etti

Jonas Svensson'un beklendiği gibi bir hücum katkısı sağlamaması sebebiyle bu bölge için arayışlarına başlayan Beşiktaş, gözünü İskoçya'ya çevirdi.

2015'ten bu yana Rangers forması giyen ve kulüple özdeşleşen bir karakter olmayı başaran James Tavernier için girişimler başladı. İngiliz futbolcu bugüne kadar verdiği ofansif katkının yanı sıra duran toplardaki etkinliği ile de adından söz ettirdi.

James Tavernier en çok skor katkısı veren defans oyuncuları arasında bulunuyorJames Tavernier en çok skor katkısı veren defans oyuncuları arasında bulunuyor

DEFANS DEĞİL SANKİ FORVET

Bugüne kadar kariyerinde yüzlerce maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, asistleri ve golleriyle herkesi büyüledi. Deneyimli oyuncu 467 karşılaşmada 125 kez rakip fileleri sarsıp 131 kez de gol pası verdi.

Tavernier geçen sezon ise 33 maçta 17 gol sevinci yaşadı. 8 defa da takım arkadaşlarına servis yaptı.

James Tavernier 2015'ten bu yana Rangers forması giyiyorJames Tavernier 2015'ten bu yana Rangers forması giyiyor

GIOVANNI VAN BRONCKHORST ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisini kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi ve olumlu rapor sundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü eski öğrencisinin hücum katkısıyla çok farklı takım oluşturmayı hedefliyor.

Yıldız futbolcunun kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

Trabzonspor'un James Tavernier için yaptığı teklif kabul edilmemiştiTrabzonspor'un James Tavernier için yaptığı teklif kabul edilmemişti

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

James Tavernier kısa bir süre önce Trabzonspor'un da gündemindeydi. Barisic ve Lundstram'ı kadrosuna katması sonrası bordo mavililerin İngiliz futbolcu için yaptığı teklif İskoç kulübü tarafından kabul edilmemişti.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı: İşte masadaki konular
Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var?
Türk Telekom
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı geçmeden bir korkutan haber de Avcılar’dan geldi! 13 yaşındaki Sevda Yılmaz 3 gündür kayıp
Galatasaray’a Tottenham’dan bir yıldız daha!
Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe
Narin Güran olayında kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif etti
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca
Kapı kapı gezil Jandarmaya konuşmayın demişler! Narin Güran’ın katilini koruyan 2 kişi kim?
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
SON DAKİKA