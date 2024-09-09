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Trabzonspor Tonio Teklic'i Erzurumspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaramayan Tonio Teklic kiralandı. Bordo mavililer, Hırvat futbolcunun Erzurumspor'a gönderildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 22:15
Trabzonspor Tonio Teklic’i Erzurumspor’a kiraladı

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Trabzonspor kadroda düşünmediği Tonio Teklic'i Erzurumspor'a kiraladı.

Geçen sezon başında Hırvatistan'dan Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda alınan ancak beklenen katkıyı sağlayamayan 24 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'nın da gözüne girememişti.

Tonio Teklic beklentileri karşılayamadıTonio Teklic beklentileri karşılayamadı

Geçen sezonu Fatih Kargümrük'te kiralık geçiren Tonio Teklic'in yeni durağı yine 1. Lig oldu. Milli takım arasında çalışmalarına devam eden 10 numara, mavi beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

Tonio Teklic bir kez daha kiralandıTonio Teklic bir kez daha kiralandı

Trabzonspor transferi; "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleriyle duyurdu.

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