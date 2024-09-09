Trabzonspor Tonio Teklic’i Erzurumspor’a kiraladı

Geçen sezon başında Hırvatistan'dan Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda alınan ancak beklenen katkıyı sağlayamayan 24 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'nın da gözüne girememişti.

Tonio Teklic beklentileri karşılayamadı

Geçen sezonu Fatih Kargümrük'te kiralık geçiren Tonio Teklic'in yeni durağı yine 1. Lig oldu. Milli takım arasında çalışmalarına devam eden 10 numara, mavi beyazlı ekiple anlaşma sağladı.