Beşiktaş Vincent Aboubakar’ın transferini duyurdu

Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş 'ta bir transfer daha sona erdi.

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi sona erdi

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;" "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."