Beşiktaş Vincent Aboubakar’ın transferini duyurdu

Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş'ta bir transfer daha sona erdi.
Takımdan ayrılması beklenen ancak birçok teklife hayır yanıtı veren Vincent Aboubakar, Hatayspor'a imza attı.
Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş'ta bir transfer daha sona erdi.
Takımdan ayrılması beklenen ancak birçok teklife hayır yanıtı veren Vincent Aboubakar, Hatayspor'a imza attı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;" "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."