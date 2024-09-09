SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, uzun süredir takım bulmasını beklediği Vincent Aboubakar'ın ayrılığı konusunda Hatayspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 20:27 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 20:29
Beşiktaş Vincent Aboubakar’ın transferini duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş'ta bir transfer daha sona erdi.

Takımdan ayrılması beklenen ancak birçok teklife hayır yanıtı veren Vincent Aboubakar, Hatayspor'a imza attı.

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi sona erdiBeşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi sona erdi

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;" "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

SON DAKİKA