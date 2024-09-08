PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Rıza Çalımbay Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırmasından sona teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu. Bordo beyazlılar deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 21:04 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 21:04
Rıza Çalımbay Hatayspor’da

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve 4 maçta sadece 1 beraberlik alabilen Hatayspor'da Özhan Pulat ile yollar karşılıklı olarak ayrılmıştı.Bordo beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın kiralanması konusunda sona gelirken teknik direktörlük görevine de Rıza Çalımbay'ı getirdiğini açıkladı.

Rıza Çalımbay en son Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 7 maça çıkmıştıRıza Çalımbay en son Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 7 maça çıkmıştı

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

61 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

SON DAKİKA