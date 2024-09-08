Rıza Çalımbay Hatayspor’da

Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve 4 maçta sadece 1 beraberlik alabilen Hatayspor'da Özhan Pulat ile yollar karşılıklı olarak ayrılmıştı.Bordo beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın kiralanması konusunda sona gelirken teknik direktörlük görevine de Rıza Çalımbay'ı getirdiğini açıkladı.
Rıza Çalımbay en son Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 7 maça çıkmıştı
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
61 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.