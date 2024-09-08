Rıza Çalımbay Hatayspor’da

Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve 4 maçta sadece 1 beraberlik alabilen Hatayspor'da Özhan Pulat ile yollar karşılıklı olarak ayrılmıştı.Bordo beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın kiralanması konusunda sona gelirken teknik direktörlük görevine de Rıza Çalımbay'ı getirdiğini açıkladı.