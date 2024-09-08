Galatasaray’dan Michael Folorunsho sürprizi! Okan Buruk transfere onay verdi

2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2019 yılından beri Napoli'de forma giyen İtalyan yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 8 numara dışında 6 ve 10 numara pozisyonunda da görev yapan Folorunsho'nun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Napoli'nin bu sezon hiçbir maçta görev vermediği yıldız oyuncu kariyerinde 265 karşılaşmada görev aldı. 38 gol atarken 17 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, 2 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.

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