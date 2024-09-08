SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TFF 3. Lig'de oynanan Orduspor 1967-Edirnespor maçı öncesi 'Narin' pankartı: Narin bir çiçektin, artık yoksun!

TFF 3. Lig'de oynanan Orduspor 1967-Edirnespor maçında her iki takım sahaya, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran anısına pankart açarak çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 19:36 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 19:36
TFF 3. Lig’de oynanan Orduspor 1967-Edirnespor maçı öncesi ’Narin’ pankartı: Narin bir çiçektin, artık yoksun!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TFF 3. Lig'de oynanan Orduspor 1967-Edirnespor maçında her iki takım sahaya, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran anısına pankart açarak çıktı.

TFF 3. Lig'de oynanan Orduspor 1967 - Edirnespor, Yeni Ordu Stadında saat 19.00'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi her iki takım sahaya, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a açtıkları pankartla dikkat çekti. Pankartta, "Narin bir çiçektin, artık yoksun! Narin için adalet!" ifadeleri yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu | Terlik muamması: Ailesi reddetmişti | 21 kişi gözaltında
Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti
Galatasaray’a dev çalım! Filip Kostic Fenerbahçe İstanbul’a geliyor
Narin Güran’ın katledilmesinde cevapsız sorular! Katili kim? Ölüm sebebi belli oldu mu? Kan donduran cinsel istismar iddiası
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Katil İsrail’in Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmesi dünya basınında
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı
Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Galatasaray’dan Michael Folorunsho sürprizi! Okan Buruk transfere onay verdi
SON DAKİKA