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İzlanda maçı öncesi milli takımda sakatlık şoku!

Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak olan milli takımımızda Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle zorlua randevunun kadrosuna alınmadı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 23:36 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 23:40
İzlanda maçı öncesi milli takımda sakatlık şoku!

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Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan kötü haber geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle İzlanda maçının kadrosuna dahil edilmedi. Daha önce de yine siyah beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılmıştı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen en önemli oyunculardan biri olması bekleniyorMustafa Erhan Hekimoğlu Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen en önemli oyunculardan biri olması bekleniyor

TFF'den yapılan açıklamada: "Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu'nun ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi." denildi.

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