İzlanda maçı öncesi milli takımda sakatlık şoku!

Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan kötü haber geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle İzlanda maçının kadrosuna dahil edilmedi. Daha önce de yine siyah beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılmıştı.