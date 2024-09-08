Arda Güler İzlanda maçında oynayacak mı? Vincenzo Montella açıkladı

Vincenzo Montella Arda Güler'in yürümekte zorlandığını ve durumunu değerlendireceklerini açıkladı

"TAÇ ATIŞLARINDA TEHLİKELİLER"

Vincenzo Montella İzmir'de oynayacakları karşılaşma öncesinde rakip hakkındaki değerlendirmesinde, "Çok iyi ve kompakt bir takım olduklarını düşünüyorum. En son Avrupa Şampiyonası'ndaki finalistlerden İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz iyi bir rakip. Takım olarak oynadıklarını görüyoruz. Rakip takımdan isim vermeyeceğim. Takım olarak iyi oynuyorlar. Duran toplar ve taç atışları dahil tehlikeliler. Ona göre hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Hemen hemen her rakipler bunları çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımız yapacağız." dedi.

Oyuncuların yoğun ve sıkışık bir fikstürden geçerek bu günlere geldiğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı; "50-60 maç arasında oynayan futbolculara 3 hafta dinlenme verilmesi gerekiyor. Yeni sezona başladıklarında da 35-40 güne ihtiyaçları var. Geçen gün de bu durum hissedildi. Değerlendirme yaparken, eleştiri yaparken bu detayları dikkate almamız gerekiyor. Bu detaylardan başlarsak daha doğru noktalara değinmiş oluruz. Bu, biz kazanmak istemiyoruz demek değil." ifadelerini kullandı.

"ARDA YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU"

Galler maçında kırmızı kart görerek İzlanda karşısında cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'la ilgili soruya Montella, "Barış aslında çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da kendisiyle ilgili bilgi almak için beni aradı. Evet şu anda aramızda değil. Hazırlıklarımız devam ediyor. Diğer futbolcularımız hazır." yanıtını verdi.

Galler karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçtan çıkmak zorunda kalan Arda hakkındaki son durumu da değerlendiren 49 yaşındaki teknik direktör şunları söyledi; "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var."