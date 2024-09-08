Arda Güler İzlanda maçında oynayacak mı? Vincenzo Montella açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımımızın Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında oynayacağı İzlanda karşılaşmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam Galler karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Arda hakkındaki son durumu açıkladı.
Vincenzo Montella Arda Güler'in yürümekte zorlandığını ve durumunu değerlendireceklerini açıkladı
"TAÇ ATIŞLARINDA TEHLİKELİLER"
Vincenzo Montella İzmir'de oynayacakları karşılaşma öncesinde rakip hakkındaki değerlendirmesinde, "Çok iyi ve kompakt bir takım olduklarını düşünüyorum. En son Avrupa Şampiyonası'ndaki finalistlerden İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz iyi bir rakip. Takım olarak oynadıklarını görüyoruz. Rakip takımdan isim vermeyeceğim. Takım olarak iyi oynuyorlar. Duran toplar ve taç atışları dahil tehlikeliler. Ona göre hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Hemen hemen her rakipler bunları çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımız yapacağız." dedi.
Oyuncuların yoğun ve sıkışık bir fikstürden geçerek bu günlere geldiğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı; "50-60 maç arasında oynayan futbolculara 3 hafta dinlenme verilmesi gerekiyor. Yeni sezona başladıklarında da 35-40 güne ihtiyaçları var. Geçen gün de bu durum hissedildi. Değerlendirme yaparken, eleştiri yaparken bu detayları dikkate almamız gerekiyor. Bu detaylardan başlarsak daha doğru noktalara değinmiş oluruz. Bu, biz kazanmak istemiyoruz demek değil." ifadelerini kullandı.
"ARDA YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU"
Galler maçında kırmızı kart görerek İzlanda karşısında cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'la ilgili soruya Montella, "Barış aslında çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da kendisiyle ilgili bilgi almak için beni aradı. Evet şu anda aramızda değil. Hazırlıklarımız devam ediyor. Diğer futbolcularımız hazır." yanıtını verdi.
Galler karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçtan çıkmak zorunda kalan Arda hakkındaki son durumu da değerlendiren 49 yaşındaki teknik direktör şunları söyledi; "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var."
Vincenzo Montella her maçın final olduğunu söyledi
"HER MAÇ FİNALDİR"
Birlikten güç doğduğunu ifade eden Montella, oyunculara destek verilmesi gerektiğini savunarak; "Hocaların kaderi böyledir milli takımda. Her maç finaldir. Hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul edebilirim. Hata yapabilirim ve konuşabiliriz. Ancak futbolculara eleştiriler geldiğinde anlam veremiyorum. Milli duyguları en yoğun şekilde yaşıyorum. Napoli'nin kültürü Türk kültürüne benziyor. Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Sadece bizim değil, dışarıda da birliktelik gerekiyor. 10 kişi kaldığımızda futbolcularımız başarılı işler yaptılar. Futbolcularımız gösterdikleri performansla bunu hak ediyor. Tekrar ediyorum, birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz." diye konuştu.
Vincenzo Montella sözlerini şöyle tamamladı; "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İsteyerek burayı seçtik. Yarın tarihi bir günde kutlamalara biz de en iyi şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Son senemize baktığınızda birçok ilke imza attık. Geçmiş maçlara baktığınızda 2 veya 3 kez kazandık. Yarın kazanmak için en iyisini yapacağız. Ne gerekiyorsa bütün duygularımızı, çalışmalarımızı buna göre şekillendirerek hedefimize yürümek istiyoruz."