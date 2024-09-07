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Jose Mourinho öncülüğünde başladığı yeni sezonda çıktığı 4 lig maçından 3'ünü kazanan ve bir de beraberlik elde eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de iyi bir dönem geçirilmek isteniyor. Sarı lacivertli ekip büyük bir iştahla milli aradan sonraki zorlu fikstüre hazırlanırken diğer yandan transfer temasları da hız kazandı. Avrupa organizasyonlarında oynatma şansı ilk devre itibarıyla bulunmasa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kadrosunu güçlü tutmaya çalışan teknik heyet ve yönetim, flaş bir ismi gündeme aldı: Victor Kristiansen.

Victor Kristiansen geçen sezon 2522 dakika sahada kaldı FERDİ SONRASI TRANSFER YAPILMADI Fenerbahçe'de geride kalan dönemde Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçen transferiyle birlikte sol bek hamlesinin kısa sürede yapılması planlanıyordu. Ancak Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'yi bu bölgede değerlendirme kararı aldı. Diğer yandan Oğuz Aydın'ın da bu bölgede değerlendirilmesi gündeme geldi ve sol bek mevkisi konusunda beklemeye geçildi. Türkiye'deki iki organizasyon için kadroya dahil edilebilecek isimler aranmaya başlandı. Victor Kristiansen de bu doğrultuda listeye giren isimlerden biri oldu.