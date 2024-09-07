Jose Mourinho öncülüğünde başladığı yeni sezonda çıktığı 4 lig maçından 3'ünü kazanan ve bir de beraberlik elde eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de iyi bir dönem geçirilmek isteniyor. Sarı lacivertli ekip büyük bir iştahla milli aradan sonraki zorlu fikstüre hazırlanırken diğer yandan transfer temasları da hız kazandı. Avrupa organizasyonlarında oynatma şansı ilk devre itibarıyla bulunmasa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kadrosunu güçlü tutmaya çalışan teknik heyet ve yönetim, flaş bir ismi gündeme aldı: Victor Kristiansen.
Victor Kristiansen geçen sezon 2522 dakika sahada kaldı
FERDİ SONRASI TRANSFER YAPILMADI
Fenerbahçe'de geride kalan dönemde Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçen transferiyle birlikte sol bek hamlesinin kısa sürede yapılması planlanıyordu. Ancak Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'yi bu bölgede değerlendirme kararı aldı. Diğer yandan Oğuz Aydın'ın da bu bölgede değerlendirilmesi gündeme geldi ve sol bek mevkisi konusunda beklemeye geçildi. Türkiye'deki iki organizasyon için kadroya dahil edilebilecek isimler aranmaya başlandı. Victor Kristiansen de bu doğrultuda listeye giren isimlerden biri oldu.
Victor Kristiansen kariyerinde 159 karşılaşmaya çıkıp 2 gol attı ve 17 asist yaptı
HEDEF ADA
Sarı lacivertliler birçok Premier Lig yıldızını kıskaca aldığı transfer döneminde Victor Kristiansen için de devreye girerek ilk adımı attı ve şartlarını sordu. Danimarkalı futbolcu Kopenhag'da yetiştikten sonra imza attığı İngiliz ekibinden sonra geçen sezonu Bologna'da kiralık geçirdi ve bu yıl oynamaya başladı. Geride kalan 3 maçın 3'ünde toplamda 265 dakika forma giydi.