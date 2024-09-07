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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Premier Lig'in yıldızı listede

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın yanı sıra Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da listesinde bulunan yıldız futbolcuya kanca attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:40 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 15:40
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Premier Lig’in yıldızı listede

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Jose Mourinho öncülüğünde başladığı yeni sezonda çıktığı 4 lig maçından 3'ünü kazanan ve bir de beraberlik elde eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de iyi bir dönem geçirilmek isteniyor. Sarı lacivertli ekip büyük bir iştahla milli aradan sonraki zorlu fikstüre hazırlanırken diğer yandan transfer temasları da hız kazandı. Avrupa organizasyonlarında oynatma şansı ilk devre itibarıyla bulunmasa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kadrosunu güçlü tutmaya çalışan teknik heyet ve yönetim, flaş bir ismi gündeme aldı: Victor Kristiansen.

Victor Kristiansen geçen sezon 2522 dakika sahada kaldıVictor Kristiansen geçen sezon 2522 dakika sahada kaldı

FERDİ SONRASI TRANSFER YAPILMADI

Fenerbahçe'de geride kalan dönemde Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçen transferiyle birlikte sol bek hamlesinin kısa sürede yapılması planlanıyordu. Ancak Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'yi bu bölgede değerlendirme kararı aldı. Diğer yandan Oğuz Aydın'ın da bu bölgede değerlendirilmesi gündeme geldi ve sol bek mevkisi konusunda beklemeye geçildi. Türkiye'deki iki organizasyon için kadroya dahil edilebilecek isimler aranmaya başlandı. Victor Kristiansen de bu doğrultuda listeye giren isimlerden biri oldu.

Victor Kristiansen kariyerinde 159 karşılaşmaya çıkıp 2 gol attı ve 17 asist yaptıVictor Kristiansen kariyerinde 159 karşılaşmaya çıkıp 2 gol attı ve 17 asist yaptı

HEDEF ADA

Sarı lacivertliler birçok Premier Lig yıldızını kıskaca aldığı transfer döneminde Victor Kristiansen için de devreye girerek ilk adımı attı ve şartlarını sordu. Danimarkalı futbolcu Kopenhag'da yetiştikten sonra imza attığı İngiliz ekibinden sonra geçen sezonu Bologna'da kiralık geçirdi ve bu yıl oynamaya başladı. Geride kalan 3 maçın 3'ünde toplamda 265 dakika forma giydi.

Victor Kristiansen sol bekin yanı sıra sol stoper ve orta sahanın solunda da forma giyebiliyorVictor Kristiansen sol bekin yanı sıra sol stoper ve orta sahanın solunda da forma giyebiliyor

G.SARAY DA İSTEDİ

Daha önce Galatasaray'ın da istediği ancak mutlu sona ulaşmayı başaramadığı Victor Kristiansen'in 15 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor. 21 yaşındaki sol bek ayrıca ülkesinin İsviçre ile oynayıp 2-0 kazandığı maçta da 90 dakika sahada kaldı. Bunun yanı sıra kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunuyor. Jose Mourinho'nun istediği genç yıldız için şartlar zorlanacak.

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