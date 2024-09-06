Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Olay sonrası açıklama

Toprak Razgatlıoğlu kendisine gönderilen mesajları için teşekkür etti

RAZGATLIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kaza sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Mesajlarınız için teşekkür ederim," diyen Toprak, "Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar. Tekrar herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Toprak'ın bu açıklaması, sevenleri ve motosiklet sporunun takipçileri arasında rahatlama sağladı.

İşte kaza anı