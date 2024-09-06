Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Olay sonrası açıklama

Red Bull adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. antrenmanı için piste çıktı. Ancak kaza geçirdi.
Red Bull adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. antrenmanı için piste çıktı. Ancak kaza geçirdi.
Temsilcimiz seyir halindeyken motorunun kontrolü kaybetmesinin ardından yere düştü ve boynunu kenardaki bariyerlere çarptı. Sonrasında aya kalksa da ekibi büyük korku yaşadı.
RAZGATLIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kaza sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Mesajlarınız için teşekkür ederim," diyen Toprak, "Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar. Tekrar herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Toprak'ın bu açıklaması, sevenleri ve motosiklet sporunun takipçileri arasında rahatlama sağladı.
İşte kaza anı