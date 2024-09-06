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Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Olay sonrası açıklama

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı için Fransa'da bulunan Toprak Razgatlıoğlu, antrenman turları için çıktığı pistte kaza geçirdi. Razgatlıoğlu olay sonrasında tıbbi merkeze kaldırıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan başarılı motorcu kontrol altında tutulduğunu ifade ederek mesajlar için teşekkür etti.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 20:11
Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Olay sonrası açıklama

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Red Bull adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. antrenmanı için piste çıktı. Ancak kaza geçirdi.

Tprak Razgatlı'nın geçirdiği kaza sonrası motoru bu haldeydiTprak Razgatlı'nın geçirdiği kaza sonrası motoru bu haldeydi

Temsilcimiz seyir halindeyken motorunun kontrolü kaybetmesinin ardından yere düştü ve boynunu kenardaki bariyerlere çarptı. Sonrasında aya kalksa da ekibi büyük korku yaşadı.

Toprak Razgatlıoğlu kazanın ardından savrulduToprak Razgatlıoğlu kazanın ardından savruldu

Toprak Razatlıoğlu kazanın ardından tıbbi merkeze nakledildi.

Toprak Razgatlıoğlu kendisine gönderilen mesajları için teşekkür ettiToprak Razgatlıoğlu kendisine gönderilen mesajları için teşekkür etti

RAZGATLIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kaza sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Mesajlarınız için teşekkür ederim," diyen Toprak, "Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar. Tekrar herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Toprak'ın bu açıklaması, sevenleri ve motosiklet sporunun takipçileri arasında rahatlama sağladı.

İşte kaza anı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı!

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