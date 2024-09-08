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Galatasaray'dan transferde bir bomba daha! Orta sahaya maestro

Süper Lig'de transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, birçok isimle görüşüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hem oyuna yön verecek hem de deneyimi ile katkı sunacak bir futbolcu arayan yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Osimhen sonrası bir bomba daha yolda. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 19:49 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 19:49
Galatasaray’dan transferde bir bomba daha! Orta sahaya maestro

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Tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer için temaslarına devam eden Galatasaray, dört koldan kadrosuna yeni yıldızlar eklemeyi hedefliyor. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda oyuncular, futbolcular ve yöneticilerle masaya oturarak pazarlıklarını gerçekleştiriyor. Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Aslan'da sıra bir başka dünya yıldızına çevrildi. Hedef yakalanan sinerji sonrası gerileme yaşanmaması ve beşinci yıldız için inanan taraftarı daha da kenetlemek. Gündemde ise Jorginho var.

Jorginho'nun adı uzun süredir Türk takımları ile anılıyorJorginho'nun adı uzun süredir Türk takımları ile anılıyor

Galatasaray bu sezon kadrosunda bulunan Lucas Torreira'nın yanına Gabriel Sara hamlesi yaptı. Ancak hem sayı olarak hem de oyun çeşitliğinde istenen verimin henüz sağlanamaması üzerine teknik heyet harekete geçti. İlk isim Csemiro oldu. Ugarte sonrasında kadroda yer alma şansı azalan sambacının ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu ancak Cimbom transferi bitiremedi. Bu nedenle rotasını Londra'da Arsenal forması giyen Jorginho'ya çevirdi.

Jorginho'nun Arsenal'deki kontratı sona eriyorJorginho'nun Arsenal'deki kontratı sona eriyor

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, Topçular'ın İtalyan yıldızını listesine aldı ve 13 Eylül'e kadar kadrosuna katabilmek adına görüşmelere başladı. Hem Arsenal yönetimi hem de futbolcunun menajeriyle pazarlıklar gerçekleştiriliyor. Ancak her ne kadar Jorginho bu sezon resmi maçta görev yapmasa da Cimbom'un önünü tıkayan ihtimal var.

Jorginho İtalya Milli Takımı forması giyiyorJorginho İtalya Milli Takımı forması giyiyor

Arsenal'in yeni transfer ettiği Mikel Merino'nun sakatlığı nedeniyle bu bölgede oynayan Jorginho'nun forma şansını yakalaması. Diğer yandan Declan Rice de Brgihton karşısında kırmızı kart gördü ve cezalı. Yıldız ismin yerine oynaması da yine mümkün görünüyor. Bu durumda İngiliz temsilcisi transferde sorun çıkarabilir.

Jorginho için Galatasaray oldukça ısrarlıJorginho için Galatasaray oldukça ısrarlı

Tecrübeli oyuncu Arsenal forması ile bugüne kadar toplamda 52 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asist katkısı sunmayı da ihmal etmemişti. Ancak bu sezon resmi maçlarda forma giyemedi.

İşte İngiliz basınında çıkan Jorginho haberi

Jorginho'nun transferi ile ilgili gelişmeler Ada basınında geniş yer bulduJorginho'nun transferi ile ilgili gelişmeler Ada basınında geniş yer buldu

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