Tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer için temaslarına devam eden Galatasaray, dört koldan kadrosuna yeni yıldızlar eklemeyi hedefliyor. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda oyuncular, futbolcular ve yöneticilerle masaya oturarak pazarlıklarını gerçekleştiriyor. Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Aslan'da sıra bir başka dünya yıldızına çevrildi. Hedef yakalanan sinerji sonrası gerileme yaşanmaması ve beşinci yıldız için inanan taraftarı daha da kenetlemek. Gündemde ise Jorginho var.