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Tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer için temaslarına devam eden Galatasaray, dört koldan kadrosuna yeni yıldızlar eklemeyi hedefliyor. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda oyuncular, futbolcular ve yöneticilerle masaya oturarak pazarlıklarını gerçekleştiriyor. Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Aslan'da sıra bir başka dünya yıldızına çevrildi. Hedef yakalanan sinerji sonrası gerileme yaşanmaması ve beşinci yıldız için inanan taraftarı daha da kenetlemek. Gündemde ise Jorginho var.

Jorginho'nun adı uzun süredir Türk takımları ile anılıyor Galatasaray bu sezon kadrosunda bulunan Lucas Torreira'nın yanına Gabriel Sara hamlesi yaptı. Ancak hem sayı olarak hem de oyun çeşitliğinde istenen verimin henüz sağlanamaması üzerine teknik heyet harekete geçti. İlk isim Csemiro oldu. Ugarte sonrasında kadroda yer alma şansı azalan sambacının ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu ancak Cimbom transferi bitiremedi. Bu nedenle rotasını Londra'da Arsenal forması giyen Jorginho'ya çevirdi.