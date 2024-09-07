Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!

Şota Arvaledze. GÖREVİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Güneş'in bu davetini hiç düşünmeden kabul eden Şota'nın hangi konumda sorumluluk alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Bu arada Trabzonspor'da daha önce forma giyen birçok eski oyuncunun da Şenol Güneş'in ekibine dahil olmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Henüz teknik ekibini tam olarak oluşturmayan ve sadece Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'i netleştiren Güneş'in kısa süre içerisinde bu konudaki kararını vermesi bekleniyor.

FIRTINA'DAN ÇİFTE İDMAN

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Bordo-Mavili futbolcuların hırslı tavırları da dikkatlerden kaçmadı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN