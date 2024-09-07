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Judoda, Nazan Akın Güneş’ten bronz madalya

Ülkemizi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil eden Nazan Akın Güneş, judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 20:53 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 20:53
Judoda, Nazan Akın Güneş’ten bronz madalya

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Milli para judocu Nazan Akın Güneş de göğsümüzü kabartan bir başarı elde etti. Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda J1+ 70 kilo madalya mücadelesinde Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşı karşıya geldi.

Milli para judocu Nazan Akın Güneş başarısını Ukraynalı Anastasiia Harnyk, Brezilyalı Erika Zoaga ve Christella Garcia ile birlikte podyumda kutladıMilli para judocu Nazan Akın Güneş başarısını Ukraynalı Anastasiia Harnyk, Brezilyalı Erika Zoaga ve Christella Garcia ile birlikte podyumda kutladı

Champ-de-Mars Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine 10-0 üstünlük kuran milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Nazan Akın Güneş, bu sonuçla ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.

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