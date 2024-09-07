Judoda, Nazan Akın Güneş’ten bronz madalya

Milli para judocu Nazan Akın Güneş de göğsümüzü kabartan bir başarı elde etti. Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda J1+ 70 kilo madalya mücadelesinde Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşı karşıya geldi.
Milli para judocu Nazan Akın Güneş de göğsümüzü kabartan bir başarı elde etti. Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda J1+ 70 kilo madalya mücadelesinde Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşı karşıya geldi.
Champ-de-Mars Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine 10-0 üstünlük kuran milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Nazan Akın Güneş, bu sonuçla ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.