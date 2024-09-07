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İbrahim Tataroğlu Avrupa gençler şampiyonu!

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden İbrahim Tatarğlu, erkekler +100 kiloda birinciliği elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 20:38 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 20:38
İbrahim Tataroğlu Avrupa gençler şampiyonu!

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Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa gençler şampiyonasında İbrahim Tataroğlu ülkemizi +100 kiloda temsil etti. Tataroğlu altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

İbrahim Tataroğlu 2. madalyayı getirdiİbrahim Tataroğlu 2. madalyayı getirdi

İspanya'dan Davit Kevlishvili'yi yenen İbrahim Tataroğlu +100 kilo erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki judocu, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya alan Zilan Ertem'den sonra Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getirdi.

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