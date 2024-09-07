İbrahim Tataroğlu Avrupa gençler şampiyonu!

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa gençler şampiyonasında İbrahim Tataroğlu ülkemizi +100 kiloda temsil etti. Tataroğlu altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa gençler şampiyonasında İbrahim Tataroğlu ülkemizi +100 kiloda temsil etti. Tataroğlu altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
İspanya'dan Davit Kevlishvili'yi yenen İbrahim Tataroğlu +100 kilo erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.
18 yaşındaki judocu, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya alan Zilan Ertem'den sonra Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getirdi.