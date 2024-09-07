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Süper Lig'de 1 dakika oynamayan genç isme Manchester United talip oldu

Dünyanın birçok ülkesinde futbolcu izleyen İngiliz devi Manchester United, aradığı yeteneklerden birini Süper Lig'de buldu. Kırmızı Şeytanlar henüz en üst ligde forma şansı bulamayan ancak A takım kadrosunda yer alan oyuncu için United gözlemcileri Türkiye-İngiltere maçını izledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 20:06 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 20:20
Süper Lig’de 1 dakika oynamayan genç isme Manchester United talip oldu

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Daha önce Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a 9.5 milyon euro bonservisle satan Trabzonspor'da bir stoper daha dünya devinin yolunu tutabilir. Bordo mavililerin genç oyuncusu Ali Şahin Yılmaz için Manchester United gözlemcileri Türkiye-İngiltere karşılaşmasını izleyerek notlarını aldı.

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Türkiye U20 Futbol Takımı, Avrupa U20 Elit Lig'de İngiltere U20 Takımı ile karşı karşıya geldi. İki ekibin Pendik'teki maçı 1-1 sona erdi. Ay yıldızlıların golünü bir başka Trabzonsporlu Poyraz Efe Yıldırım atarken 89'da İngilizlere beraberliği getiren sayıyı Ballard kaydetti. İki takım bu sonuç sonrası birer puanla sahadan ayrıldı.

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1 YIL TAKİP EDİLECEK

Mücadelede formuyla dikkat çeken isimlerin başında Ali Şahin Yılmaz vardı. Karadeniz temsilcisinin genç savunmacısı için Manchester United'ın gözlemcileri kendisini izledi. Son dönemde önemli yatırımlar yapmaya devam eden Manchester'ın kırmızılı ekibi 1 yıl boyunca Ali Şahin'i takip edecek ve izlemeyi sürdürecek.

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HOCALARI YÜZÜNE BAKMADI

Ali Şahin Yılmaz her ne kadar Manchester United'ın listesine girse de Trabzonspor'da henüz süre alamadı. Nenad Bjelica kadroda yer vermedi. Abdullah Avcı da kendisinden yana tercih kullanmadı. Bu nedenle de hep alt kategoride forma giydi. Taraftar her ne kadar kendisinden emin olsa da hocaları bir türlü ikna olmadı ve şu ana kadar Süper Lig'de 1 dakika dahi oynamadı.

Ali Şahin Yılmaz hem Nenad Bjelica hem de Abdullah Avcı döneminde şans bulamadıAli Şahin Yılmaz hem Nenad Bjelica hem de Abdullah Avcı döneminde şans bulamadı

HOCALARI YÜZÜNE BAKMADI

Genç futbolcu Trabzonspor'un yetiştirdiği yıldızlardan biri olarak U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Temmuz ayında da profesyonelliğe geçiş yaparak imzasını attı. Manchester United'ın ilgisi sonrasında geleceği de merak konusu oldu. Ali Şahin Yılmaz'ın, 10 Eylül'de oynanacak Çekya U20 - Türkiye U20 maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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