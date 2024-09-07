Daha önce Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a 9.5 milyon euro bonservisle satan Trabzonspor'da bir stoper daha dünya devinin yolunu tutabilir. Bordo mavililerin genç oyuncusu Ali Şahin Yılmaz için Manchester United gözlemcileri Türkiye-İngiltere karşılaşmasını izleyerek notlarını aldı.
Ali Şahin Nenad Bjelica döneminde 1461 Trabzon'a kiralanacaktı
Türkiye U20 Futbol Takımı, Avrupa U20 Elit Lig'de İngiltere U20 Takımı ile karşı karşıya geldi. İki ekibin Pendik'teki maçı 1-1 sona erdi. Ay yıldızlıların golünü bir başka Trabzonsporlu Poyraz Efe Yıldırım atarken 89'da İngilizlere beraberliği getiren sayıyı Ballard kaydetti. İki takım bu sonuç sonrası birer puanla sahadan ayrıldı.
Ali Şahin Yılmaz'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
1 YIL TAKİP EDİLECEK
Mücadelede formuyla dikkat çeken isimlerin başında Ali Şahin Yılmaz vardı. Karadeniz temsilcisinin genç savunmacısı için Manchester United'ın gözlemcileri kendisini izledi. Son dönemde önemli yatırımlar yapmaya devam eden Manchester'ın kırmızılı ekibi 1 yıl boyunca Ali Şahin'i takip edecek ve izlemeyi sürdürecek.