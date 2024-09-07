Ali Şahin Yılmaz Trabzonspor'un alt takımlarında da oynadı ve profesyonelliğe adım attı

HOCALARI YÜZÜNE BAKMADI

Ali Şahin Yılmaz her ne kadar Manchester United'ın listesine girse de Trabzonspor'da henüz süre alamadı. Nenad Bjelica kadroda yer vermedi. Abdullah Avcı da kendisinden yana tercih kullanmadı. Bu nedenle de hep alt kategoride forma giydi. Taraftar her ne kadar kendisinden emin olsa da hocaları bir türlü ikna olmadı ve şu ana kadar Süper Lig'de 1 dakika dahi oynamadı.