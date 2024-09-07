Beşiktaş’tan Sadio Mane bombası! Kartal’dan şampiyonluk transferi

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Son olarak Joao Mario ile birlikte kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tescil döneminin bitimine kısa süre kala hızlandı. Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Felix Uduokhai, Cher Ndour gibi önemli futbolcularla sözleşme imzalayan Kartal, sol kanat konusunda bir dünya yıldızını daha renklerine bağlayabilmek adına girişimlerine başladı. Listeye eklenen futbolcu ise Sadio Mane.