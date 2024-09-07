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Beşiktaş'tan Sadio Mane bombası! Kartal'dan şampiyonluk transferi

Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile kıran kırana bir mücadele içinde olacağını her defasında gösteren Beşiktaş, temaslarına hız verdi. Siyah beyazlı ekip son olarak Sadio Mane için harekete geçti. Senegalli futbolcu konusunda ilk temas sağlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 16:09 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 16:17
Beşiktaş’tan Sadio Mane bombası! Kartal’dan şampiyonluk transferi

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Son olarak Joao Mario ile birlikte kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tescil döneminin bitimine kısa süre kala hızlandı. Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Felix Uduokhai, Cher Ndour gibi önemli futbolcularla sözleşme imzalayan Kartal, sol kanat konusunda bir dünya yıldızını daha renklerine bağlayabilmek adına girişimlerine başladı. Listeye eklenen futbolcu ise Sadio Mane.

Sadio Mane sol kanattaki etkili futboluyla dünya yıldızı haline geldiSadio Mane sol kanattaki etkili futboluyla dünya yıldızı haline geldi

Rakiplerinin dünya yıldızı takviyelerine cevap vermek için hamlelerine devam etmeyi planlayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi basınında yer alan habere göre Kara Kartal'ın harekete geçtiği duyuruldu. Bu sezon 4 maçta 2 asistlik performans sergileyen Senegalli yıldızın Avrupa'da yeniden oynama isteği sonrasında devreye girildiği aktarıldı.

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Geçen sezon başında Bayern Münih'ten 30 milyon euro bonservisle Riyad temsilcisine transfer olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinde Liverpool, Southampton, Salzburg ve Metz gibi önemli takımlard da forma giydi. Ayrıca 1 Afrika Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupaso, 1 Bundesliga, 1 Premier Lig, 1 Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası, 1 Almanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 2 Avusturya Bundesliga ve 2 Avusturya Kupası bulunuyor.

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