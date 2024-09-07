Beşiktaş’tan Sadio Mane bombası! Kartal’dan şampiyonluk transferi

Son olarak Joao Mario ile birlikte kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tescil döneminin bitimine kısa süre kala hızlandı. Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Felix Uduokhai, Cher Ndour gibi önemli futbolcularla sözleşme imzalayan Kartal, sol kanat konusunda bir dünya yıldızını daha renklerine bağlayabilmek adına girişimlerine başladı. Listeye eklenen futbolcu ise Sadio Mane.
Sadio Mane sol kanattaki etkili futboluyla dünya yıldızı haline geldi
Rakiplerinin dünya yıldızı takviyelerine cevap vermek için hamlelerine devam etmeyi planlayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi basınında yer alan habere göre Kara Kartal'ın harekete geçtiği duyuruldu. Bu sezon 4 maçta 2 asistlik performans sergileyen Senegalli yıldızın Avrupa'da yeniden oynama isteği sonrasında devreye girildiği aktarıldı.
Sadio Mane Senegal için de büyük hücum gücü
Geçen sezon başında Bayern Münih'ten 30 milyon euro bonservisle Riyad temsilcisine transfer olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinde Liverpool, Southampton, Salzburg ve Metz gibi önemli takımlard da forma giydi. Ayrıca 1 Afrika Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupaso, 1 Bundesliga, 1 Premier Lig, 1 Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası, 1 Almanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 2 Avusturya Bundesliga ve 2 Avusturya Kupası bulunuyor.